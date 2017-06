Peeter Helme: suvi, Soome, Savisaar ja hapukurk

Osa ajakirjanduse sensatsioonijanu on viinud selleni, et igast Edgar Savisaare köhatusest tehakse uudis. Kui ühel päeval kohus otsustamiseni jõuab, on rahvas nii ära kurnatud kohtumajast teele läinud tüütutest ja sisututest lugudest, et keegi ei pane otsust enam tähelegi, tõdeb Peeter Helme Vikerraadio päevakommentaaris.

Väljas on küll külm, märg ja tuuline, aga pidev valgus ja lindude lõugamine ei lase end ära petta: käes on kõige masendavam osa aastast, suvi. Poolpornograafiline periood, mil kell kuus ärkamist peetakse normaalseks, valitseb kohustus tunda rõõmu lagipähe paistvast päikesest, sundus kiskuda oma keha avalikus ruumis poolpaljaks ning vabadus anduda labasele meelelahutusele ja mõttelagedusele.

Ühelt poolt olen viimastel aastatel küll märganud, et ajakirjanduses peaaegu et puudub hapukurgihooaeg. Maailm läheb üha hullumeelsemaks, poliitika agressiivsemaks, kõikjal möllavad sõjad ja toimuvad terrorirünnakud, nii et uudiseid jagub igaks aastaajaks.

Teisalt torkab silma see, et suvel paistavad muidu lollid muutuvat lausa ilatsevateks pooletoobisteks, muul ajal enam-vähem intelligentsed inimesed lubavad endale aga mingit minnalaskmist ja labasustesse libisemist. Tundub, nagu vabandaks suvi rumalusi, kuigi objektiivselt võttes liigub aeg ju kogu aeg sama tempoga ning näiteks meie planeedi lõunapoolkeral valitseb praegu hoopis talv.

Olekski täitsa huvitav teada, kuidas võtavad parasjagu talviselt asjalikud Lõuna-Aafrika või Argentiina poliitikavaatlejad vastu uudiseid Soomest, kus valitsus kord justkui astub tagasi, aga siis ikka mitte. Ilmselt arvavad lõunapoolkera elanikud, et muidu nii kaalukad soomlased on lihtsalt peast segi läinud.

„Arusaadav, et Savisaar võitleb kõigi enda käes olevate vahenditega võimaliku süüdimõistmise vastu ning katsub seda võimalikult kaugele edasi lükata.“

Rääkisin sellest ühe Lõuna-Indias elava sõbraga. Tehniliselt on see kant põhjapoolkera, ent temagi nentis, et enda tööasjade kõrval on talle praegu olulisem alanud mangohooaeg kui Soome sisepoliitika arusaamatud finessid, mis teda siiski korralikud naerutasid.

Aga mis siin soomlaste üle ikka naerda. Tegelikult käitus peaminister Juha Sipilä ju päris nutikalt ning võib-olla oligi Soome poliitikutele vaja suvist elaani…

Seevastu Harju maakohtus toimuv ei aja isegi mitte enam naerma. Või täpsemalt: mis sest Savisaarest ikka, arusaadav, et ta võitleb kõigi enda käes olevate vahenditega võimaliku süüdimõistmise vastu ning katsub seda võimalikult kaugele edasi lükata. Naeruväärne polegi mitte tema, vaid ühe osa ajakirjanduse sensatsioonijanu, kus igast Edgari köhatusest tehakse uudis.

Ennustan järgmist: kui ühel päeval kohus otsustamiseni jõuab, on rahvas nii ära kurnatud kohtumajast teele läinud tüütutest ja sisututest uudistest, et keegi ei pane otsust enam tähele. Praegu näib aga suvi kuidagi vabandavat sedalaadi uudisväärtuseta uudiste vorpimist.

Mida siis teha? Mina soovitan teha seda, mida ma ise teen – lugeda raamatuid, või miks mitte vaadata ka filme. Või teha head süüa. Kuulata häid raadiosaateid.

Soovitan siinkohal Vikerraadios äsja alanud suvist saatesarja „Hommikumaa vägevad“, kus orientalist Martti Kalda tutvustab Aasia maade valitsejate dünastiaid. Väga hariv ja põnev tegevus. Eriti kui justkui on suvi, kuid tegelikult on ilm väljas aelemiseks liiga külm. •

