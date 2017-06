Raimond Kaljulaid: Reform ja sotsid panid linnapeakandidaadiga mööda

Keskerakonna juhatuse liige, Põhja-Tallinna linnaosavanem Raimond Kaljulaid leiab, et nii Reformierakond kui ka sotsiaaldemokraadid on ebaõnnestunud linnapeakandidaadi valikul.

Kaljulaiu sõnul näitab ERR-i tellitud uuringust välja tulnud Taavi Aasa kolmekordne edu Rainer Vakra ja Kristen Michali ees, et Keskerakond tegi linnapeakandidaadi osas õige valiku, kuid Reformierakond ja sotsiaaldemokraadid paraku mitte.

„Eriti tähelepanuväärne on Rainer Vakra väike toetus arvestades, et tema kampaania on linnapildis ja meedias juba ka alanud,“ ütles Kaljulaid.

Kristen Michali puhul on Kaljulaiu arvates probleemiks tema tajumine eduka poliitikuna. „Ta on lühikese ajaga kaotanud koha valitsuses ja jäi Reformierakonna üldkogul vastaskandidaadile alla. Inimesed ootavad, et nende huvisid kaitstaks tõhusalt, kuid Michal pole saavutanud erakonnaski oma eesmärke, rääkimata siis Tallinnast,“ tõi Kaljulaid välja.

Tema arvates on suur probleem ka Michali minevik. „Lubadus linna ausamalt ja läbipaistvamalt juhtida pole Reformierakonna linnapeakandidaadi minevikku arvesse võttes kellelegi usutav.“

Michal: sügisel Keskerakond kaotab ainuvõimu

Reformierakonna linnapeakandidaat Kristen Michal kommenteeris, et tema meeskonna kampaania alles algab. "Meeskond on tugev üle linna ja Keskerakond kaotab oktoobris ainuvõimu. Pange tähele," ütles Michal ERR-ile.

"Lisaks Piritale, Kesklinnale, Nõmmele, pange tähele, teeme Keskerakonnale tuule alla ka Kristiines ja Mustamäel," lisas ta.