New Yorgi teatri etenduses pussitavad senaatorid Trumpi meenutavat Caesarit

New Yorgis jätkab teatrikompanii The Public Theater William Shakespeare'i näidendi "Julius Caesar" etendusi hoolimata kriitikast, et klassikalise näidendi tõlgenduses meenutavad tegelaskujud vägagi praegust USA presidenti Donald Trumpi ja tema administratsiooni ning perekonna liikmeid.

Erilist meelepaha tekitas näidendi verine stseen, kus Trumpi meenutav peategelane Rooma senaatorite poolt surnuks pussitatakse. Kriitikalaine tõttu loobusid Delta Airlines ja Bank of America näidendi sponspriteks olemast. American Express aga eemaldas oma reklaami teatrikompanii veebilehelt, vahendasid New York Post.

Pärast kolmapäeval Virginia osariigis aset leidnud rünnakut, kus väidetavalt vabariiklasi vihanud mees rahvasaadikuid tulistas, on kriitika eriti teravaks läinud. Näiteks presidendi poeg Donald Trump juunior jagas Twitteris seisukohta, et just sellised rünnakud on põhjus, miks "presidendi mõrvamist ülistavat" teatrietendust kriitika tabas.

Public Theater teatas kommentaariks, et nende näidend ei toeta mingil kujul ega kellegi vastu vägivalla kasutamist. "Shakespeare'i näidend ja ka meie lavastus võtavad hooopis vastupidise seisukoha: need, kes üritavad kaitsta demokraatiat ebademokraatlike vahenditega maksavad kõrget hinda ja hävitavad just selle asja, mida nad päästa üritavad," seisis teatrikompanii pressiteates.

Pikka skandaali sellest juhtumist ilmselt ei teki, sest pühapäeval ongi viimane kord, kui näidendit Central Parkis näha saab.