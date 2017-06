Soome õhuväe teatel on Läänemerel märgatud rohkelt Vene sõjalennukeid

Soome õhuväe hävituslennukid pidid kolmapäeval ja neljapäeval tegema mitmeid tuvastuslende, vahendas Yle.

Lendudel märgati mitmeid Venemaa lennukeid, mis liikusid rahvusvahelises õhuruumis Soome õhupiiri lähistel.

Soome õhuväe teatel on märgatud järgmisi Vene sõjalennukeid: Su-24, Tu-160, Il-22, Su-27, Su-34 ja A-50.

Increased air activity over Baltic Sea. @FinnishAirForce F/A-18s have identified several Russian military aircraft. https://t.co/wZS4s8DHPp pic.twitter.com/UXWljdc6Cb