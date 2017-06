"Meil on hea meel öelda lasteaialastele ja nende vanematele, et nüüd on nende kulud seoses lasteaiaga oluliselt väiksemad,” ütles volikogu sotsiaaldemokraatide fraktsiooni esimees Anto Liivat pressiesindaja teatel.

"Kolm ja pool aastat ei ole Tallinnas opositsiooni ettepanekuid kuulda võetud, kuid valimiste eel juhtub imesid," sõnas Liivat. "Piisas sellest, et käisime Tallinna üldkogul välja oma valimislubaduse - tasuta toit kõigile lasteaialastele - kui linnavalitsus hakkaski juba kibekiiresti toimetama ja leidis vajalikud 1,5 miljonit eurot."