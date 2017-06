Vene välisministeerium esitas Eestile Ganini uurimise lõpetamise eest noodi

Eesti välisministeerium kinnitas "Aktuaalsele kaamerale" noodi esitamist.

Kuna karistusseadustiku kohaselt aegub tapmine kümne aastaga, otsustas Põhja ringkonnaprokuratuur 7. juunil lõpetada pärast toimikute täiendavat kontrolli Dmitri Ganini tapmise uurimiseks alustatud kriminaalmenetluse süüteo aegumise tõttu, teatas ringkonnaprokuratuuri pressiesindaja. Kolmapäeval käis kriminaalasja käigus kogutud tõenditega tutvumas ka kannatanu esindaja.

Kriminaalmenetlus on olnud väga põhjalik ja politsei on teinud järjepidevat tööd juhtunu asjaolude väljaselgitamisel, ütles prokuratuuri pressiesindaja Kaarel Kallas ERR-ile.

Ganin tapeti 2007. aasta aprillirahutuste ajal Tatari tänaval ühe noatorkega. Ganini surma asjaolude väljaselgitamiseks alustas keskkriminaalpolitsei koos Põhja ringkonnaprokuratuuriga kriminaalmenetlust karistusseadustiku tapmist käsitleva paragrahvi alusel.

Menetluse käigus sai selgeks, et Ganini surma põhjustas üks noatorge ning et enne seda oli teda ka käte ja jalgadega löödud. Kriminaalmenetluse käigus tuvastati kõik Ganini peksmises osalenud inimesed, kuid ei ole leitud tõendeid, et tuvastada torkehaava põhjustaja, mille tagajärjel ohver suri.

"Õigusriigile omaselt on Eestis kõrge tõendamislävi ning peksjate tuvastamisest ei piisa tapmise tõendamiseks," sõnas pressiesindaja.

Kriminaalasja lõpetamise otsus on võimalik edasi kaevata.