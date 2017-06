Kivirähk: Aasa populaarsus on seotud Keskerakonnaga

"Tegelikult on see seotud erakondliku kuuluvusega. Kui toetatakse Keskerakonda, siis ka tema poolt välja käidud kandidaati. Ehkki ka väga paljud Keskerakonna valijad märgivad ka muu kandidaadi. Muude hulgas tuleb just eriti esile Mihhail Kõlvarti nimi ja nimetatakse ka Edgar Savisaart," rääkis Kivirähk.

Kivirähk usub, et kui Keskerakond oleks valinud linnapeakandidaadiks näiteks Mihhail Kõlvarti oleks ka tema populaarsus suur. Samas ei too partei populaarsus alati hääli linnapeakandidaadile.

"Keskerakonna puhul on ta enamvähem üks-ühele, aga näiteks sotsiaaldemokraatidel, kelle toetus on väiksem, on Rainer Vakra toetus erakonna omast kõrgem ja näiteks Kristen Michali toetus linnapeakandidaadina on väiksem kui Reformierakonna toetus. Nii et ütleme, et sotsid on teinud linnapea kandidaadi osas parema valiku kui Reformierakond," kommenteeris Kivirähk.

ERR-i uudistetoimetuse tellitud Turu-uuringute AS-i üle 800 vastajaga küsitlusest selgus, et kõige populaarsem linnapeakandidaat Tallinnas on Keskerakonna kohalik esinumber Taavi Aas.