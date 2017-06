Timmermans võtaks Suurbritannia avasüli EL-i tagasi

Euroopa Komisjoni asepresident Frans Timmermans ütles neljapäeval, et tema võtaks Euroopa Liidust lahkuda otsustanud Suurbritannia avasüli tagasi, kui too ümber mõtleks.

"Kui nad mingil hetkel ütleksid, et pidage kinni, me mõtlesime ümber, võtaksime nad avasüli tagasi," ütles Timmermans Prahas nädal enne Brexiti-kõneluste algust.

"See sõltub täielikult neist endist," lisas ta.

Ka Prantsuse president Emmanuel Macron ütles teisipäeval, et uks jääb Suurbritanniale alati lahti, isegi siis, kui lahkumiskõnelused juba käivad.

Euroopa Parlamendi Brexiti-läbirääkija Guy Verhofstadt hoiatas aga kolmapäeval, et britid on teretulnud tagasi EL-i, kuid senisest halvematel tingimustel.

Timmermans tõdes siiski, et ilmselt Suurbritannia ikka lahkub EL-ist.

"Me tahame juba hirmsasti teada, kuidas nad kavatsevad lahkuda, see protsess juba käib ja ausalt öeldes usun ma, et see jätkub nende lahkumisega," sõnas ta.

Suurbritannia ja Euroopa Liidu Brexiti-läbirääkimised algavad esmaspäeval, teatas Briti valitsus neljapäeval.