Eurotsoon leppis kokku uue laenuosa eraldamises Kreekale

"Programmi osas jõuti kokkuleppele ja me nõustusime eraldama Kreekale 8,5 miljonit eurot," ütles allikas pärast kohtumist uudisteagentuurile AFP.

Üle 2000 eaka kreeklase marssis neljapäeval läbi Ateena kesklinna protestiks pensionikärbete vastu, milleks valitsus on sunnitud, et Euroopa võlausaldajatelt järgmine laenuosa kätte saada.

Protestiaktsioon võeti ette enne euroala 19 riigi rahandusministrite kohtumist Luxembourgis, kus arutati, kas Kreeka on teinud piisavalt, et saada kätte järgmine laenuosa ja kas ta on teeninud ära võlaleevenduse.

Kreekale võimaldatav võlakergendus tekitas teravaid erimeelsusi Ateena rahvusvaheliste võlausaldajate Euroopa Liidu ja Rahvusvahelise Valuutafondi vahel. Ummikseisu tõttu oli viibinud ka järgmise laenuosa eraldamine, mida Kreeka vajab juulis võlgade tagasimaksmiseks.

Soome rahandusministri Petteri Orpo sõnul oli saavutatud kokkuleppe suureks kergenduseks.

"Kui lahendust poleks leitud, siis me oleks lähinädalatel seisnud märkimisväärse kriisi ees. See hoiti ära," ütles Orpo.