USA andis välja orderid 12 Erdogani julgeolekutöötaja vahistamiseks

Ameerika Ühendriikide Rannavalve sulges neljapäeval ajutiselt Lõuna-Carolina osariigis asuva Charlestoni sadama Wando terminali, sest võimud kahtlustasid, et ühe kaubalaeva pardal võib olla nn räpane pomm ehk radioaktiivset materjali sisaldav lõhkeseadeldis. Hiljem kinnitas rannavalve, et mingit ohtu ei tuvastatud ning et terminal avatakse uuesti.