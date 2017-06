Põhja-Korea vabastatud USA tudengi tervisekahjustuse põhjus pole selge

Põhja-Korea võimude poolt vabastatud USA tudengit Otto Warmbieri ravivad arstid ütlesid neljapäeval, et noormehe tõsise ajukahjustuse põhjus on endiselt ebaselge.

"Meil puudub endiselt arusaam selle neuroloogilise kahjustuse asjaoludest," tõdes neuroloog Daniel Kanter Cincinnatis korraldatud pressikonverentsil.

Arstid kinnitasid ühtlasi, et ei avastanud märke botulismist, mille tõid 22-aastase Warmbieri seisundi põhjuseks Põhja-Korea võimud.

Virginia ülikoolis õppinud tudengi isa Fred Warmbieri sõnul sai noormees Põhja-Koreas jõhkra kohtlemise osaliseks. Fred Warmbier sõnas, et perekond ei usu Põhja-Korea väiteid, et 22-aastane Otto Warmbier langes toidumürgituse tagajärel unerohtu võttes koomasse.

"Me ei usu nende jutust sõnagi," teatas kannatanu isa.

New York Timesi teatel on Washington saanud luureinfot, et vangistuses viibinud noormeest peksti vahi all viibides korduvalt.

Põhja-Korea kinnitas neljapäeval, et vabastas humanitaarkaalutlustel Warmbieri, kes oli vangilaagris koomasse langenud. "Sunnitööle mõistetud Otto Frederick Warmbier saadeti 13. juunil 2017 vastavalt Korea RDV kohtu otsusele humanitaarkaalutlustel tagasi koju," teatas riiklik uudisteagentuur KCNA.

Cincinnatist pärit Virginia ülikooli tudeng Warmbier mõisteti märtsis 15 aastaks sunnitööle pärast seda, kui ta tunnistas pisarsilmi Põhja-Korea riigitelevisioonis, et üritas varastada propagandakirjaga lippu.

USA välisminister Rex Tillerson teatas teisipäeval tema vabastamisest ja lisas, et läbirääkimised Põhja-Koreas vangis viibiva ülejäänud kolme ameeriklase vabastamise üle jätkuvad.