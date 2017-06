Fotod: Tallinna Lennusadamasse saabus haruldane purjekas

Tallinna Lennusadam võttis neljapäeva õhtul vastu külalisaluse, milleks on üks maailma kiiremaid purjekaid – 100-jalane võistlusjaht CQS.

CQS omanik ja kapten on Soome päritoluga avamerepurjetaja Ludde Ingvall. Jahi kodusadamaks on Sydney.

"Heades ja soodsates tuuleoludes on võimalik selle jahiga arendada kiirust üle 30 sõlme,“ selgitas Lennusadama sadamakapten Lauri Väinsalu. "Käesolevaks suveks tõi Ingvall jahi Euroopasse ja osaleb siin mitmel regatil. CQS süvis on 6 meetrit ja seetõttu on Lennusadam oma sügava akvatooriumiga ideaalne sadam, kus neid vastu võtta."

"Sellise ainulaadse võistluspurjeka tulemine Tallinna on täiesti erakordne sündmus,“ lisas Väinsalu.