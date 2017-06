OTSE: Euroopa Komisjoni investeerimiskonverents

Konverentsi tutvustus

Eesti on varem olnud Euroopa Liidu riikide kontekstis aktiivne investeerija, kuid viimaseid aastaid on iseloomustanud selge ettevõtlussektori investeeringute vähenemise trend. Seda vaatamata suhteliselt soodsatele laenuvõimalustele. Hoo on kaotanud ka uute välisinvesteeringute kasv.

Samal ajal on vähenenud ettevõtlussektori kogukasum, mis omakorda pärsib investeerimise võimekust tulevikus. Tehtud investeeringutesse täpsemalt sisse vaadates ilmneb, et domineerivad kapitaliinvesteeringud, mis pole olnud ilmtingimata seotud kõrgema lisandväärtuse loomise ega tootlikkuse kasvuga.

Kuhu jäävad investeeringud tehnoloogiasse, innovatsiooni, teadus- ja arendustegevusse, mis on tootlikkuse ja edasise majanduskasvu mõttes kriitilise tähtsusega?

Konverentsil vaadataksegi investeeringute probleemi sisse ning arutletakse, mille taha targad investeeringud takerduvad ning mil moel riik saaks investeeringute, ja eelkõige just kõrgema lisandväärtuse loomisele suunatud investeeringute, tegemisele paremini kaasa aidata.

Ülekanne on inglisekeelse sünkroontõlkega