Jüri Luik määras endise luurekoordinaatori asekantsleri kohale

Prikk on töötanud välisministeeriumis, juhtinud kaitseministeeriumis rahvusvahelist koostööd ning on praegu riigikantselei julgeoleku ja riigikaitse koordinatsioonidirektor.

Ta on lõpetanud Tartu ülikooli politoloogia eriala ning magistrikraadiga strateegiaõpingud USA maaväe sõjakolledžis.

Kristjan Prikk on läbinud ajateenistuse, on reservohvitser ja kaitseliidu liige.

Kaitsepoliitika asekantsler juhib kaitseministeeriumi valitsemisala rahvusvahelist tegevust, aitab töötada välja kollektiivkaitse poliitikat. Ta juhib poliitika plaaneerimise osakonna, rahvusvahelise koostöö osakonna ning NATO ja Euroopa Liidu osakonna tööd ning kureerib valitsemisala välisesindajate tegevust.

Esimese suurema väljakutsena kureerib asekantsler kaitseministeeriumi tegevust Euroopa Liidu nõukogu eesistumisel.

Postimees kirjutas neljapäeval, et riigisekretäril on tõenäoliselt juuni lõpuni aega, et mehitada Eesti luure sõlmpunkt ehk valitsuse julgeoleku koordinatsioonidirektori koht.