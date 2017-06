Riigikohus: põlevkivi aherainekillustik on jääde

Riigikohtu hinnangul on põlevkivi kaevandamisel tekkiv aherainekillustik jääde, mitte kõrvalsaadus, kui ettevõte ei teeni selle müügi pealt tulu ja soovib aherainekillustikku kõrvalsaaduseks kvalifitseerides vähendada sellelt tekkivat saastetasu.

Põlevkiviettevõte Viru Keemia Grupp (VKG) grupp tahtis põlevkivi kaevandamisprotsessil tekkiva aherainekillustikust rajada Aidu aheraine püramiidlinnaku. VKG sõlmis kohaliku omavalitsusega lepingu püramiidide rajamiseks, mille alusel katab ettevõte ehitustegevusega seotud kulud.

Keskkonnaamet ei olnud nõus VKG lähenemisega kvalifitseerida aheraine kõrvalsaaduseks vaid otsustas, et tegemist on siiski jäätmetega. VKG vaidlustas keskonnameti seisukohad kohtus, kaotas esimeses astmes, võitis teises ja kaotas reedel lõplikult riigikohtus.

Riigikohus asus seisukohale, et silmas pidades kavandatavate objektide iseloomu, püramiidikujuliselt ladestada kavandatud aherainekillustiku kogust ja tegevuse kestvust ning püramiidide rajamise finantsasjaolusid, on keskkonnaameti järeldus veenev.

Kuigi VKG on sõlminud kohaliku omavalitsusega lepingu püramiidide rajamiseks, nähtub sellest selgelt, et VKG ei saa püramiidide rajamisest tulu, vaid tegevuse majanduslik soodsus seisneb saastetasu maksmise kohustusest vabanemises, märkis riigikohus.

Samas ei hinnanud riigikohus, kas mõnel muul juhul võiks aherainekillustiku püramiidikujuliselt ladestamisel olla tegemist selle taaskasutamisega või ringlussevõtuga ning olukorraga, kus aherainekillustik lakkab olemast jäätmed.

Kolleegium ei hinnanud kas on täidetud jäätmete taaskasutamistoiminguga seonduvad tingimused, sealhulgas, kas asja kasutatakse tavapäraselt teatud kindlal eesmärgil, kas asjal on turg või asja järele on nõudlus, kas toimub materjalide asendamine ja nii edasi.