Alutaguse suurvalda ei tule

Alutaguse suurvalla idee pooldumise järel moodustaksid valitsuse ettepanekul Toila valla kolm põhjapoolset valda: Kohtla-Nõmme, Toila ja Kohtla ning Alutaguse vald moodustuks viiest lõunapoolsest vallast: Mäetagusest, Iisakust, Alajõest, Tudulinnast ja Illukast, vahnedasid ERR-i teleuudised.

Kohtla vallavanem Etti Kagarov oli tänulik inimestele, kes rahvahääletusel suurvallale kõikides valdades kindla "ei" ütlesid, ning avaldas lootust, et see oli üks tugevatest argumentidest, mis sundis valitsust meelt muutma.

"Praeguses olukorras on see mõistlik otsus. Suurvald sellisel kujul kaheksa vallana ning Soome lahest Peipsi rannani ulatudes oli kohaliku omavalitsuse mõistes liiga hoomamatu," ütles Kagarov.



Põhjapoolsete valdade puhul on omapärane see, et vallavalitsus on planeeritud hoopis Jõhvi, kuhu on kõigist kolmest liituvast vallast kõige parem ligipääs.

Lõunapoolsetest valdadest otsustab sundliidetava rollis olnud Illuka kuu lõpus toimuval volikogul, kas valitsuse otsus vaidlustatakse.

Mäetaguse vallavanema Tauno Võhmari sõnul on harjutud mõttega, et Illuka võib teistest eraldi jääda.



"Me oleme tegelikult Iisaku meestega omavahel arutanud, et me olime juba ära harjunud ilma Illukata. Täiesti emotsioonitu see suhe selle Illuka sundliitmisega. Kas nad otsustavad vaidlustada või mitte – see on nende otsus ning ei tekita emotsioone. Neljakesi on hea ja viiekesi on ka hea," ütles Võhmar.



Nii Toila kui ka Alutaguse vallas toimuvad sügisel valimised ühes ringkonnas ning volikogusse pääseb 17 inimest.