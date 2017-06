Konkurentsiamet pole kinnisvaraportaalide koondumise teadet saanud

Baltikumi suurim meediakontsern Eesti Meedia teatas juuni alguses, et on alustanud läbirääkimisi kinnisvaraportaali City24 Eesti ja Läti üksuste ostmiseks, ja ehkki otsus eeldab konkurentsiameti kontrolli, pole koondumisteadet seni ametile esitatud. Pindi Kinnisvara esindaja sõnul tundub kahe portaali tegevus väga sarnane ja nende omandisuhted on tekitanud viimastel aastatel küsimusi.

Konkurentsiameti pressiesindaja Maarja Uulits kinnitas ERR-ile, et praeguse seisuga ei ole ettevõtted neile koondumisteadet esitanud.

"Eeldatavasti küll nad peaksid teate esitama, aga kommenteerida me seda täpsemalt enne ei saa," tõdes ta.

KV.ee juht Tarvo Teslon vastas küsimusele, miks ei ole veel teadet esitatud, et ei soovi seda teemat kommenteerida, sest ei tea sellest rohkem kui ise lugenud on.

Konkurendid on avaldanud kahtlust, et Eesti Meedia omanik Margus Linnamäe kontrollib City24 juba praegu ning kõlanud on ka arvamus, et tegu võib olla teeseldud tehinguga. Tesloni sõnul ei tea ta ka sellest midagi.

"Täpselt sama palju olen kuulnud kui teie, mitte rohkem," vastas ta.

Sooman: City24 ja KV.ee koostegevus on avalik saladus

Pindi Kinnisvara suurkliendi osakonna juht Peep Soomani sõnul on enamik kinnisvarafirmasid juba ammu City24 ja KV.ee-d üheks üksuseks pidanud.

"See on ju avalik saladus, et nende tegevused on - ei saa öelda, et päris kooskõlastatud, aga väga sarnase joonega. Ja omandisuhted on ka olnud viimastel aastatel kõva küsimärgi all, kui tugev Eesti Meedia poolne kontroll juba praegu on olemas City24-s. Kinnisvarfirmad on arvestanud kogu aeg, et nad opereerivad nagu üks ühing," nentis Sooman.

"Kas see on teeseldud tehing või ei ole, mina ei tea. Mind ei huvita ka see, kuidas Eesti Meedia oma äri ajab. Selge on see, et kinnisvarakuulutuste turg on oma olemuselt ära monopoliseerunud ja küllap on uued tuuled tulemas," lisas ta.

Rääkides kahe kinnisvaraportaali tegevusest, tõi Sooman näite, et kui KV.ee tegi oma hinnatõusuettepaneku, tuli City24 kohe järele.

"Nende strateegiad on väga lähestikku, kõik nende tegevuste muudatused," sõnas Pindi Kinnisvara esindaja, lisades, et alati on ka võimalus, et nad on üksteise suhtes lihtsalt väga tähelepanelikud ja tublid konkurendid.

"Täna keegi ei süüdista kedagi, pigem on see õlakehitamise koht. Võib-olla nüüd saavadki asjad selgeks, kui Eesti Meedia ametlikult City24 ära ostab, kaovad kuulujutud ära," ütles Sooman.

Tarvo Teslon märkis kahtluste kohta, kas City24 ja KV.ee tegutsevad juba praegu ühiselt, et tal puudub info, et see nii oleks.

"Mina ei tea seda. Mina ei ole kindlasti õige inimene, kelle käest seda küsida," nentis ta.

Kriminaalmenetluse raames pole kedagi kahtlustatavana üle kuulatud

KV.ee-ga seotult on käimas ka kriminaalmenetlus, mis puudutab kevadist konflikti KV.ee ja kinnisvarafirmade vahel, kes protestiks portaali uue hinnastamismudeli vastu koostöö lõpetasid.

Asjaolude väljaselgitamiseks on alustatud kriminaalmenetlust karistusseadustiku paragrahvi alusel, mis käsitleb konkurentsi kahjustavat kokkulepet, otsust ja kooskõlastatud tegevust. Kinnisvaraportaali osas käivat kriminaalmenetlust viib läbi konkurentsiamet ja juhib riigiprokuratuur.

"Kõigepealt analüüsitakse olemasolevaid andmeid ning juhul, kui on alust, siis esitatakse kahtlustus," sõnas riigiprokuratuuri pressiesindaja Kristina Kostina. "Hetkeseisuga ei ole selle asja raames kedagi kahtlustatavana üle kuulatud".

Tarvo Tesloni sõnul teab ta, et KV.ee inimesi on küsitletud, kuid rohkem pole konkurentsiamet neile infot uurimise käigu kohta jaganud.

Praeguseks on enamik ettevõtteid koostöö KV.ee-ga taastanud.

Ilmar Kompus, kellele City24.ee osaühingu 24 M2 kaudu kuulub, on vahendanud Margus Linnamäele varem uudisteagentuuri BNS müüki. KV.ee omanik Allepal OÜ on sada protsenti Eesti Meedia omanduses.

Varem on Eesti Meedia tehinguid Leedus analüüsinud sealne konkurentsiamet.