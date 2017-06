Tuletõrjujad jätkavad otsinguid tules rängalt kannatada saanud 24-korruselises hoones.

"Me teame, et tulekahju tagajärjel sai surma vähemalt 30 inimest... Ma usun, et see arv kasvab," ütles politseiülem Stuart Cundy ajakirjanikele.

Politsei on algatanud kriminaaluurimise, kuid miski ei viita tahtlikule süütamisele, lisas ta.

Cundy ütles, et ööl vastu kolmapäeva puhkenud tulekahju viimased leegid on nüüdseks kustutatud.

Arvatakse, et Lääne-Londonis asuvas Grenfell Toweri tornelamus oli tulekahju algushetkel umbes 600 inimest. Majas on 120 korterit.

Ajakirjanduse andmetel on rohkem kui 70 majas elanud inimese asukoht teadmata. Politsei on öelnud, et mõned ohvrid võivadki jääda tuvastamata.

Politsei teatel on 24 inimest haiglaravil, neist 12 on kriitilises seisundis. Üks ohver suri haiglas.