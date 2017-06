Tallinna TV-st kaovad valimiseelseks ajaks poliitikud

Tallinna Televisioonis on mitmeid poliitikutest saatejuhte. Oma saated on keskerakondlastel Heimar Lengil, Viktor Vassiljevil ja Peeter Võsal, aga saatejuhid on ka reformierakondlane Igor Gräzin ja sotsiaaldemokraat Andra Veidemann, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Tallinna Televisiooni nõukogu otsustas reedel, et aktiivsel valimisperioodil poliitikutest saatejuhte eetrisse ei lasta.

"Alates 11. septembrist päris kindlasti, aga soovituslikult isegi varem, kui algab sügisprogramm, ehk 28. augustist ei näeks poliitikuid saateid juhtimas," ütles Tallinna TV nõukogu esimees Kalle Klandorf.

Küsimusele, miks ei ole Tallinna televisioonis sellist piirangut juba varem olnud, vastas Klandorf, et on olnud nõukogu esimees alles kolm kuud ja et ta ei tea.

Kanali uue juhi, Revo Raudjärve sõnul laieneb piirang neile poliitikutele, kes kohalikel valimistel kandideerida kavatsevad.

"Heimar Lenk (KE) näiteks. Ma ei tea, kas ta valimistel osaleb tänase seisuga. Aga kui ta seda plaanib teha, siis me peame kindlasti välja mõtlema, mis siis saab tema saatest. Ka Viktor Vassiljeviga (KE) peame siis kohtuma, et kas on võimalik, et aktiivse valimisagitatsiooni perioodil juhib seda saadet keegi teine või saab seda kuidagi poliitiliselt tasakaalustada," rääkis Raudjärv.

Raudjärvi sõnul leiavad kohtumised poliitikutest saatejuhtidega aset juba lähipäevil.

Raudjärv ütles ka, et Tallinna Televisiooni programmis tuleb sügisel palju muutusi, aga nendest räägitakse lähemalt suve lõpus.