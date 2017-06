Või hind on läinud kaks korda kallimaks

Või maailmaturuhind on aastaga kahekordistunud ning jõudsalt kerkivad ka teiste piimarasva sisaldavate toidukaupade hinnad. Suured toiduaine-tööstused on hakanud toodetes kasutama üha enam piimarasva ning see on tõstnud järsult nõudlust. Eesti piimatööstuse E-Piim juht Jaanus Murakas ütles, et tõenäoliselt ei ole praegune hinnatõus lihtsalt lühiajaline hüpe, vaid kõrgema hinnaga tulebki leppida.

Kui aasta tagasi maksis võikilo maailmaturul umbes 2,2 eurot, siis praegu on hind 5,5 eurot, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Võipaki hind kaupluses on samuti kerkinud, kuid mitte nii järsult. Samas ei ole hinnatõus veel täielikult jaehindadesse jõudnud. Tegelikult ei kalline mitte ainult või, vaid peaaegu kõik tooted, kus on kasutatud piimarasva.

"Piimatoodete kvaliteet tõuseb. Asendatakse toodetes taimerasv piimarasvaga ja see on toonud suure piimarasva nõudluse tõusu ja sealt omakorda hinnatõusu," seletas Rimi ostudirektor Margus Amor.

E-piima juht Jaanus Murakas lisas, et hinda mõjutavad ka suured toidutootjad. "Me elame kontsentreerunud maailmas, kus on suured toiduinekontsernid. Nestle, Unilever, Mondelez, kes kasutavad suures koguses toiduaineid, on tarbijaühingute survel andnud lubaduse taastada naturaalsed koostised naturaalsetes toiduainetes," rääkis Murakas.

Alles eelmise aasta keskpaigas olid piimatootjad kriisis ning Euroopas oli toorpiima ülepakkumine. Seetõttu lõpetasid paljud tootjad tegevuse ning praegu, kui turul on tunduvalt parem aeg, ei ole turul piisavalt võid, koort ja piima. See omakorda viibki hinnad üles. Murakas usub, et või ja koore hind jääb ilmselt üles pikemaks ajaks.

"Tundub, et see on uus normaalsus, aga ega midagi teha ka pole. Täna käib jutt, et võib-olla Aafrika riikides, kui või hind on nii kõrge, muudetakse retseptid tagasi palmiõli peale või kookosõli peale. Võib-olla ka Lähis-Ida, aga teadlik tarbija Euroopas ja USAs ei lähe selle peale tagasi," lisas Murakas.