Kesk-Eesti põllumehed alustasid siloteoga

Kui osaühingus Estonia ollakse heinatöödega alles üsna algusjärgus, siis Väätsa Agros on lehmade talvist peatoitu - silo - valmistatud juba kaks nädalat, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Varasemalt oleme põllule saanud mai lõpus, ehk siis 26. mail, 28. mail, kuid sel korral esimene niide nihkus edasi. Alustasime kümme päeva hiljem, 5. juunil alles," ütles AS Väätsa Agro agronoom Kert Kiis.

See tähendab Kiisi sõnul seda, et kõik protsessid nihkuvad ja peame lähemal ajal tuleb kõik tööd ära teha.

Samas rohukasvu üle põllumees tänavu küll nuriseda ei saa. "Alguses saagikus ei tundunud väga suur olema, planeerisime viis kuni kuus tonni hektarilt. Aga tänaseks päevaks on keskmine saagikus juba kaheksa tonni hektarilt. Praegu oleme rahul," sõnas Kiis.

Selleks, et aastaringselt laudas peetavatel lehmadel ninaesist jaguks, tuleb hein maha niita, lasta närbuda, siis vaalutada, heksel siloaugus kinni tallata ja jätta silo valmimist ootama.

OÜ Estonia agronoom nentis, et silo tegemine on üsna ilmatundlik. "See on üpriski kapriisne, sest ilmad on niivõrd heitlikud. Meil sellest aastast on tehnoloogia natuke täienenud, üks kaaruti on juures. See aeg on nii lühike, kui kuiva ilm lubab. Ajame niiduvaalu vahepeal laiali ja siis on pinda rohkem, kus vett saaks ära aurata. Ja siis selle võrra saame heina natukene kiiremini üles korjata. "

Esimene niide tahetakse lõpetada jaanilaupäevaks, et mehed saaksid ikka ka pühi pidada.