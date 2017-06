Missos avati Eesti moodsaim kitsefarm

Kimalasõ külas asuvas Andri-Peedo Talu kitsefarmis on nüüd lüpsmine läinud aastal noortaluniku tiitli pälvinud Kermo Rannamäe ja Linda Pajo sõnul tänu Baltikumi moodsaimale lüpsiplatsile palju lihtsam, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"48 kitse saab korraga lüpsta, ta on väga automatiseeritud, et töö läheb kiiresti. Teiselt poolt ka andmed, mis me saame sealt jooksevad arvutisse," ütles Pajo.

Farmi 110 Tüüringi tõugu lüpsikitse toodavad nädalas 700-800 liitrit piima, mida turustatakse pastöriseeitult ja pastöriseerimata kujul üle Eesti. Ja kuigi farmi juurde kuuluv meierei ühes tootmisliiniga võimaldaks toota ka näiteks jogurtit, on siin võetud eesmärgiks keskenduda juustu valmistamisele.

"Kuna kogu tootmine on oma farmis alates siis kitsede pidamisest, et siis me saame kogu seda protsessi söötmsiest alates mõjutada, et sellest piimast, mis me toodame, saab kõige kvaliteetsemat juustu," märkis Pajo.

Vastavatud Andri-Peedo kitsefarmist leiab ühtlasi kogu valla päris esimese lifti, mis sedapuhku küll, tõsi on kaubalift.

Kokku plaanitakse Andri-Peedo 110 meetri pikkusesse, valgusküllasesse farmi paigutada kuni 500 pealine lüpsikari. Praegu on siin ühes põhikarjaga 250 kitse, kelle iga vajadusele on mõeldud.

"Talledel on joogiautomaat, kus nad saavad 24 tundi sooja, sooja toitu, sooja piima ja teine siis, suurte kitsede söötmine toimub siis õhukraanaga," rääkis Pajo veel.

Ühtlasi on farmi juurde rajatud ka tapamaja, mis võimaldab Eesti turule tuua kitseliha. Kokku saab tulevikus Andri-Peedo talus tööd kuni kaheksa inimest.