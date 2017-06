Välisuudiste lugemissoovitus nädalavahetuseks (11)

Käesoleval nädalal välismaises ajakirjanduses avaldatud artiklitest on pakkuda järgnev valik:

SUURBRITANNIA

Politico: Euroopa avas Suurbritanniale naasmiseks ukse.

Guardian: UKIP-i juht polnud partei valimismanifesti enne teledebatti lugenudki.

Politico pikk lugu sellest, kuidas May "kaotas".

Sky News: kuidas on läinud eelmistel parlamendienamuseta Briti peaministritel.

Guardian: parlamendienamuseta alamkoda põhjustab surmajuhtumeid - ilma naljata.

Politico: kes on Põhja-Iirima unionistid ja mida nad soovivad.

Vox: Samal ajal, kui Brexiti ja valimiste tõttu on olukord Põhja-Iirimaal pingelisem, esilinastub film sellest, kuidas sealsed vastaspooled 2007. aastatel kokkuleppele jõudsid.

Politico: Grenfell Toweri põleng sümboliseerib lõhestunud Ühendkuningriiki. Bloomberg samal teemal.

Guardian: Londoni suurpõleng näitas, et varasematest juhtumistest pole midagi õpitud.

Daily Telegraph: mees, kes jagas sotsiaalmeedias fotosid Londoni põlenguohvrist, läheb kolmeks kuuks vangi.

Observer: Theresa May ettepanek terroristide ja sotsiaalmeedia teemal võib anda vastupidiseid tulemusi.

Buzzfeed: 14 kahtlast surmajuhtumit Suurbritannias, mille niidid viivad Venemaale.

USA

President Trump

Politico: unustage Comey, tõeline uudis on Venemaa sõda Ameerika vastu.

Tablet: "Trumpi toimik" ehk kuidas Venemaa aitas kaasa Ameerika enesehävitusele.

Politico: sobivaim mehhanism Trumpi valimisvõidu ennetamiseks kukkus läbi kõige suurejoonelisemalt.

Weekly Standard: mida see tähendab, kui tulevased põlvkonnad seavad Trumpi ja Vabariikliku Partei vahele võrdusmärgi.

Bloombergis kirjutab valetamise teemal mees, kes omal ajal Trumpi kohtus võitis.

Politico: Paul Manafort pakub end endiselt rahvusvaheliseks Trumpi-vahendajaks.

Vice News: Roger Stone'il on uus eesmärk - veenda Trumpi marihuaana kasulikkuses.

Weekly Standard: Camille Paglia Trumpist, demokraatidest ja paljust muust.

Politico: olukord on juba sealmaal, et tuleb tutvustada USA justiitsministeeriumi tähtsuselt kolmandat inimest. Muelleri meeskonnas on samal ajal juba 13 kogenud juristi.

Bloomberg võtab lekitamise vastu sõna.

Atlantic: portreelugu "vabariiklikust dissidendist" ehk Evan McMullinist.

Muud teemad

New York Times: USA küberoperatsioonid ISIS-e vastu pole seni eriti edukad olnud.

National Review muretseb USA õhujõudude allakäigu pärast.

Vice News: ekstremismi uurivate USA ekspertide sõnul vägivaldne vasakäärmuslus tõususteel.

Observer: USA peab vaatama oma vägivallaprobleemile ilma ideoloogiliste silmaklappideta.

Washington Post: üllatavalt suur osa ameeriklastest arvab, et šokolaadipiima saadakse pruunidelt lehmadelt.

Guardiani reportaaž internetisõltuvusest võõrutamise treeninglaagrist.

EUROOPA LIIT

Politico: president Macroni salapärane valitsemisviis ja meediapoliitika ei saa pikka aega kesta. Samal teemal ka Bloomberg.

Foreign Policy: Macron pole mingi anti-Trump.

Politico: kuidas Kreeka on de facto Saksamaa koloonia.

The Local: Rootsi kaitsepolitsei sõnul riigis tuhandeid vägivaldseid islamiste.

Defense News: Saabi uus hävituslennuk tegi esimese lennu.

Euractiv: EL üritab Iraagi kurdide referendumi teemal madalat profiili hoida.

The Local: Frankfurdis hävitasid tolliametnikud 35 tonni ohtlikke fidget spinner-eid.

The Local: Berliini ja Müncheni vahel sõitma hakkav uus kiirrong tegi esimese sõidu.

Yle kokkuvõte sellest, kuidas Põlissoomlased lahku läksid. Artikli juures ka linke hilisematele uudistele.

The Local: Norras moodustatakse komisjon, mis hakkab uuesti üle vaatama saamide ja kveenide ajalugu.

Politico: suur häda - europarlamendi puhvetis tuleb hinnatõus.

VENEMAA

Politico: kuidas Venemaa USA sõdureid ja veterane mõjutada üritab.

Wall Street Journal: "uus külm sõda" on pannud vastamisi McMassteri ja Gerassimovi.

Moscow Times: Venemaa-teemaline skandaal USA-s aitab Putinil võimule jääda.

Atlantic Council: kuidas valimisi Putini vastu kindlustada.

War on the Rocks tuletab meelde, et Venemaa sekkumine lääneriikide valimistesse on juba 80 aastat kestnud saaga.

New York Times: Ukrainas pole häda ainult Vene libauudistega, vaid ka libaajakirjanikega, kes osutuvad palgamõrvariteks.

Raadio Vaba Euroopa: Vene ametnike sõnul pole "praktiliselt mingit võimalust", et Navalnõi pääseks presidendivalimistele.

Window on Eurasia: Navalnõi poolt ellu kutsutud protestilaine levis seekord 150 linna.

Window on Eurasia: venelaste arv endistes liiduvabariikides on märkimisväärselt vähenenud ja seda mitte ainult Venemaale elama asumise tõttu.

Meduza: Putini telemaratoni ajal külas ka kriitilisi küsimusi. Eriti pälvis tähelepanu ühe noormehe küsimus. Täismahus saab "otseliini" vaatada SIIN.

Moscow Times: Oliver Stone alustas Putini tagasivalimiskampaaniat.

Bloomberg: Putini intervjuud on alati mõttetud.

Meduza: Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov sattus aga taas humoristide sihtmärgiks, kui avalikkuse ette jõudis foto sellest, kuidas ta Stone'i filmi ajal mikrofoni hoiab.

MUU MAAILM

Guardian: kuidas julged Iraani naised üha rohkem jalgrattaga sõidavad.

Observer: järjekordne Balkani sõjakuritegude kohtuprotsess võib kiskuda lahti vanu haavu ja paljastada tülikaid asjaolusid.

New York Times: kuidas ISIS vallutas Afganistanis Osama bin Ladeni kunagise kantsi.

Huffington Post: Kanada lubas oma sõjaväeinstruktoritel Ukraina piires vabamalt liikuda.

Economist meenutab, et I maailmasõja puhkemist soodustasid enneolematu globaliseerumine ja sellele järgnenud vastureaktsioon.

Foreing Policy: Qatar ei vaja blokaadi, vaid auditit.

Daily Beast: Jaapani uus terrorismivastane seadus meenutab kriitikute arvates juba mõttepolitsei kehtestamist.

Reason: noored mehed mängivad tööl käimise asemel üha rohkem arvutimänge - ning mõnes mõttes on see OK.