Trump avaldas andmeid oma finantsvarade kohta

Trump andis valitsuseetika büroole vabatahtlikult üle dokumendi oma varade kohta ajavahemikul 2016. aasta jaanuarist tänavu kevadeni.

Sellest selgub, et Trump taandus presidendiks saades rohkem kui 500 ametikohalt. Presidendil on vähemalt 315 miljoni dollari väärtuses finantskohustusi. Tegemist on ligikaudu sama suurusjärguga kui eelmisel aastal avaldatud finantsdeklaratsioonis.

Samas näib presidendiks saamine olevat mõjunud hästi Trumpi Floridas asuva Mar-a-Lago kuurordi ärile. Trump teenis sel aastal kuurordiga seoses 37 miljonit dollarit.

98-leheküljelisest dokumendist selgub ka, et presidendiks saamine on mõjunud hästi Trumpi 1987. aasta raamatu "Art of the Deal" müüginumbritele.

Dokumendil on lisatähtsus, sest Trump ei ole järginud presidendikandidaatide pikaajalist maksudeklaratsiooni avaldamise praktikat.

Selline deklaratsioon sisaldaks oluliselt täielikumat finantspilti võrreldes isikliku finantsdeklaratsiooniga, mis piirdub üldise ülevaatega isiku sissetulekust ja võlgadest.