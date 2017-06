Jaapani lähistel on kokkupõrke järel kadunud seitse USA mereväelast

Jaapani lõunaosa vetes põrkasid kokku USA mereväe hävitaja ja Filipiinide lipu all sõitev konteinerlaev, sõjalaeva kere sai kokkupõrkes kahjustada, seitse USA mereväelast on teadmata kadunud ning kaks saanud vigastada, teatas Ühendriikide merevägi reedel.

Raketihävitaja USS Fitzgerald ja kaubalaev ACX Crystal põrkasid kokku Yokosukast 103 kilomeetrit edelas Jaapani aja järgi ööl vastu laupäeva kell 2.30 (Eesti aeg 20.30 reede õhtul).

USA mereväe 7. laevastik teatas, et kokkupõrkes said vigastada kaks mereväelast, kellest üks on Fitzgeraldi kapten Bryce Benson, ning mõlemad on viidud helikopteriga Jaapanisse.

Jaapani rannavalveametnik Takeshi Aikawa ütles varem, et Fitzgeraldi andmeil on teadmata kadunud seitse mereväelast ja üks saanud viga. Tema sõnul on USA sõjalaeva pardal kahjustuste tõttu vett ning alus ei suuda iseseisvalt liikuda.

Ta lisas, et konteinerlaev ei ole seni teatanud vigastustest meeskonnaliikmete seas ega kahjustustest laeval.

USA mereväe ülem admiral John Richardson ütles, et Jaapani mereväe ja rannavalvelaevad püüavad tõsiselt kahjustada saanud Fitzgeraldi stabiliseerida.

Jaapani rannavalve saatis kokkupõrke järel sündmuskohale viis patrull-laeva ning lennuki koos meedikutega.

Jaapani rahvusringhäälingu NHK videos on näha tõsiseid kahjustusi Fitzgeraldi tüürpoordi kontrolltornist ettepoole jäävas osas.

USA sõjalaeva pukseerivad sadamasse Jaapani puksiirlaevad.

Vaiksel ookeanil tegutseva 154 meetrit pika Fitzgeraldi kodubaas on Yokohamast ja Tokyost lõunas asuv Yokosuka.

ACX Crystal on 222-meetrine konteinerlaev, mis oli mereliiklust jälgivate veebilehtede andmeil teel Tokyosse.