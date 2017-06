Trump vihjas uurimise alla sattumisele

"Mind uurib FBI direktori vallandamise eest mees, kes käskis mul FBI direktori vallandada. Nõiajaht," säutsus Trump reedel.

Tegemist näib olevat esimese avaliku kinnitusega, et Trump on uurimise all seoses väidetava õigusemõistmise takistamisega.

Trumpi sõnad olid suunatud asejustiitsministrile Rod Rosensteinile, kes kirjutas presidendile Föderaalse Juurdlusbüroo (FBI) endise direktori James Comey vallandamise aluseks saanud memo.

Allikas Trumpi õigusmeeskonna püüdis presidendi sõnu siluda, öeldes, et ta ei kinnitanud uurimise alla sattumist, vaid reageeris meedias levivatele väidetele.

Comey ütles 8. juunil senati uurimiskomiteele tunnistusi andes, et tema vallandamise ajal Trump uurimise all ei olnud.

Päevaleht Washington Post kirjutas kolmapäeval, et eriprokurör Robert Mueller, kes määrati juhtima juurdlust Trumpi kampaaniameeskonna võimaliku kokkumängu suhtes Venemaaga, uurib nüüd, kas president üritas õigusemõistmist takistada.

Trump säutsus reedel ka, et "nad mõtlesid välja libaloo kokkumängust Venemaaga, ei leidnud ühtki tõendit ja asusid sestap õigusemõistmise takistamise libaloo kallale. Tore".

