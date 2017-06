Hanschmidt: lähiaastakümneil pole Tallinna-Helsingi tunnel realistlik

Hanschmidt tõi Eesti Päevalehe laupäevalehele antud intervjuus välja, et Inglismaa ja Prantsusmaa vahel La Manche'i väina alt kulgev Eurotunnel on kolm korda pankrotis olnud, ehkki neis riikides on kummaski umbes 60 miljonit elanikku.

"Aga jäägem realistideks. Ühel pool lahte on miljoni elanikuga riik ja teisel pool viie miljoni elanikuga riik, kusjuures mõlemad pole just liiga kiiresti kasvava rahvaarvuga riigid," sõnas ta. "Rääkida, et paneme sinna vahele maailma kõige pikema tunneli... Tore on suurelt mõelda, aga mõnda asja tuleb siiski realistlikult hinnata".

Rääkides Eesti Gaasi ostmisest, märkis ärimees, et selle eel analüüsiti põhjalikult Venemaalt tulenevaid riske, kuid ei osatud oodata, et tuleb tegelda kodumaise valitsuse poliitilise riskiga ehk otsusega tõsta maagaasi aktsiisi 3,4 korda.

Ta kritiseeris Eesti valitsuse majanduspoliitikat, märkides, et ettevõtjatega ei laskuta debatti ning igal esmaspäeval teatatakse uutest maksudest ning igal reedel öeldekse, et võibolla seda siiski ei tule.

"Ei imesta, kui selle kohta öeldakse tõmblemine. Tegelikult on see probleem," sõnas ta.