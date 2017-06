Ratas: teiste parteide kampaania seisneb vaid Keskerakonnale vastandumises

Ratas rääkis, et erakonna reiting on tugev, aga seda tuleb veelgi kasvatada ning siht on valimisvõit.

Tema sõnul kajastab Keskerakonna hüüdlause valimisteks „Teised lubavad, meie teeme“ väga hästi ka praegu valitsuses tehtut.

Teiste erakondade retoorika Tallinnas annab tema hinnangul aimu, et nende ainuke eesmärk on võimule pääseda, mitte elu pealinnas või mujal omavalitsustes paremaks muuta.

„Ma ei kuule ühtegi positiivset mõtet. Kogu kampaania seisneb Keskerakonnale vastandamises ja seni saavutatu hävitamises, samal ajal, kui meie kampaania keskendub vajalike sammudele pealinnas ja Eestis laiemalt,“ lausus Ratas.

Volikogu alguses allkirjastati koostöökokkulepe represseeritute ja küüditatute huve kaitsva MTÜ-ga Murtud Rukkilille Ühing.

Ratas ütles, et ühing on aastate jooksul teinud palju tänuväärset ja isetut tööd represseeritute ja küüditatute huvide esindamisel ja kaitsel.

Koostööleppes on muu hulgas kirjas, et toetatakse küüditamise mälestusüritustes läbiviimist, tehakse koostööd isamaaliste ürituste korraldamisel ning okupatsiooniohvrite mälestust austavate ja isamaalist meelelaadi toetavate monumentide haldamisel.

Pärast volikogu istungit algab Salme kultuurikeskuses kõigi Keskerakonna Tallinna kandidaatide vastuvõtt, kus tutvustatakse erakonna kampaaniat, kandideerijate arvu hetkeseisu ning eesmärke.