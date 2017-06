Tõrva kettagolfirada peab liigse populaarsuse tõttu kolima

"Eelmine kevad, kui asusime ehitama hoovõtuplatvorme ja püstitama rajakaarte, öeldi meile, et kõik on korras ja ärgu me lihtsalt kaevates puujuuri kahjustagu," ütles raja looja ja eestvedaja Margo Metsoja Valgamaalasele ning lisas, et keskkonnaameti teade, mille järgi pole rada pargi kaitse-eeskirjaga kooskõlas, oli selle taustal üsna ootamatu.

Metsojale teadaolevalt leidis mais pargi olukorraga tutvunud inspektor, et ketastega on vigastatud pargipuude tüvesid. Kuna see omakorda rikub nii puude tervist kui ka pargi üldilmet, otsustati luba tagasi võtta ning anti septembrini aega ehitised ära koristada. Keskkonnaameti looduskaitse juhtivspetsialisti Kaili Viilma sõnul laekus neile mais kohaliku kodaniku kaebus.

"Vaatlusel tuvastati, et disc-golfi viskealad ja teisaldatavad korvid on paigutatud teeradade kõrvale ja puude vahetusse lähedusse, mistõttu on kõrghaljastust ketastega oluliselt kahjustatud," selgitas Viilma, kelle hinnangul kahjustaks raja pikaajalisem kasutus radade piirkonda jäävaid puid.

Nii gümnaasiumi direktori kui ka Tõrva spordiseltsi esindajatega lepiti kokku, et rajad likvideeritakse. Viilma põhjendas otsust raja ootamatu populaarsusega.

Raja loonud Metsoja tunnistas ühtlasi, et puud saavad tõepoolest kehvade visete tulemusel vigastada, aga seda olnud ka oodata.

Ainsa lahendusena nägevat kõik osapooled pargis asuva rajaosa kolimist kõrvalasuvasse, linnale kuuluvasse Keisripalu metsa. Avarusest ja seega atraktiivsest rajast polevat seal aga Metsoja arvates enam juttugi ning tõenäoliselt tuleks päris mitu puud maha võtta.

Metsoja sõnul kolivad nad esimesel võimalusel. Selleks peab uued rajad valmis vaatama, otsustama, kus ja milliseid puid võiks eemaldada, valmistama uued kaardid ja ehitama vaibaga kaetud viskeplatsid praktiliselt algusest.

Linnapea Maido Ruusmann kinnitas, et linna tugi on olemas – olgu selleks siis vajaminevate puude langetamisel või korvide kolimisel.