Ratas kaitses erakonna volikogul valitsuse otsuseid

Keskerakonna esimees Jüri Ratas ütles erakonna volikogu ees, et erakonna reiting on tugev, aga seda tuleb veelgi kasvatada ning siht on võit kohalikel valimistel. Samuti õigustas ta Keskerakonna juhtimisel läbi viidavaid reforme, millest mõned on viimasel ajal saanud palju kriitikat.

Keskerakonna volikogu liikmete ees peetud kõnes ütles erakonna esimees ja peaminister Jüri Ratas, et erakonnal on nüüd ja lähitulevikus neli suuremat eesmärki, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Hoida ja tugevdada Eesti julgeolekut, viia Eesti välja majandusseisakust, suurendada ühiskondlikku heaolu ja pöörata Eesti rahvaarv taas tõusule," loetles Ratas.

Edasi rääkis Ratas viiest olulisest reformist, mida Keskerakonna juhitud valitsus on ellu kutsunud. Nende hulgas oli ka riigireform, mille üks osa ehk haldusreform on viimastel päevadel saanud tugeva kriitika osaliseks. Valitsus otsustas teha erandi Loksa linnale ja neid mitte sundliita vaatamata sellele, et Loksa linnas elab vaid pool haldusreformi seadusega ette nähtud elanike arvust.

"Loksa puhul oli argumentide põhi see, et ühelt poolt me näeme Loksa ja Kuusalu erinevat finantssuutlikkust ja mis siin salata, Loksa puhul on see keerulisem; teiseks me näeme seda, kuhu inimesed liiguvad Kuusalust, ja nad pigem liiguvad Tallinna ja pealinna suunas. Kas sellel ei ole midagi pistmist sellega, et Loksal on Keskerakond võimul ja te soovite, et see nii jääks? Minu käest ei ole seda erandit mitte kunagi palunud Loksa linnapea Värner Lootsmann," väitis Keskerakonna esimees.

Ratas käis volikogu ees veelkord läbi ka viimased muudatused valitsuse maksureformis, mis tehti pärast Helir-Valdior Seederi saamist uueks IRL-i esimeheks. Sel nädalal on tuntud Eesti ärimehed mitmetes meediaväljannetes tugevalt kritiseerinud muuhulgas maksupaketi pidevat muutmist, mis muudab majanduskeskkonna ebastabiilseks.

"Viimased sammud on kindlasti muutnud maksude temaatikat palju selgemaks. Ei tule panditulumaksu, ei tule pakendiaktsiisi. Me suurendame võimalusi ühisdeklaratsiooni tegevatele inimestele. Ma arvan, et see on kõik sammud õiges suunas," loetles Ratas.

Pärast volikogu lõppu toimus Salme kultuurikeskuses sügisel Tallinnas kandideerivate erakonna liikmete vastuvõtt. Põhja-Tallinna linnajao esinumber Yana Toomi aga kohal ei olnud ning erakonna esimees Jüri Ratas ütles kohalviibijaile, et tänahommikuses telefonivestluses avaldas Toom muret, kuidas ühildada Euroopa Parlamendi töö ja esinumbrina kandideerimine. Toomi lõplik otsus selgub edasise arutelu käigus.