Londoni kõrghoone tulekahjus hukkus ilmselt vähemalt 58 inimest

Nende seas on need 30 inimest, kelle surma on varem kinnitatud, kui ka need, kes on endiselt kadunud.

Pealinna politseiülem Stuart Cundy ütles, et see avalikkuselt saadud teabel põhinev arv võib tõusta. Tema sõnul võib kuluda nädalaid või rohkemgi, et leida ja tuvastada kõik inimesed, kes hukkusid kolmapäeva varahommikul kortermajas puhkenud tulekahjus.

Lisaks on 20 inimest põlengu järel haiglas, osa neist intensiivravis.

Politseiülema sõnul on säilmete otsimine turvakaalutlustel peatatud, kuid jätkub peagi taas. Päästetöötajad on jõudnud 24-korruselise elumaja ülaossa.

Politseiülem lubas, et tragöödiat uuritakse ülima põhjalikkusega.