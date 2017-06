USA kohus Bill Cosby seksulaakuritegude kohtuasjas otsuseni ei jõudnud

Vandemeeste kogu arutas asja üle 50 tunni ega jõudnud laupäevaks üksmeelele.

Selline tulemus on osaline võit 79-aastasele näitlejale, keda ähvardas vanglakaristus kogu ülejäänud eluks. Süüdistuse kohaselt olevat Cosby 13 aasta eest uimastanud oma kodus Temple'i ülikooli töötaja Andrea Constandi ja naist seksuaalselt ahistanud. Cosby on selle süüdistuse tagasi lükanud.

Ekspertide sõnul on süü tõestamine selles kohtuasjas raske, sest juhtumist on möödas palju aega ning füüsilist tõendusmaterjali ei ole.

Vandemeestekogu on käsitlenud asja mitu päeva. Prokurör on öelnud, et üritab Cosby taas kohtu ette tuua.

Cosby, kes keeldus asja kommenteerimast, on nüüd kautsjoni vastu vabaduses.

Cosby naine sarjas oma avalduses ringkonnaprokuröri, Cosbyt süüdistanud naiste advokaate, kohtunikku ja ajakirjandust. Viimastel aastatel on Cosbyt avalikult ahistamises süüdistanud umbkaudu 60 naist.