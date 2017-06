Venemaa tähistab Suurt isamaasõda soomukite rongkäiguga Moskvast Bresti

Enne starti piserdati kogu tehnika ja isikkoosseis üle püha veega. Ürituse organisaatorite arvates peab see aitama inimestel ja soomukitel sõita üle 2300 kilomeetri Venemaa ja Valgevene teedel, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Soomusauto, soomustransportööri või tanki elu lahingus on lühike. Sellepärast selle tehnika jaoks, isegi kui ta ei ole Suure isaamasõja ajastust, on see üsna karm ja raske katsumus," põhjendas Venemaa sõjatehnika seltsi juht Jevgeni Gain.

Venemaal ei ole raske sellist tehnikat osta - sõjavägi võtab kasutusse uued mudelid ja vanasid müüb lihtsalt eraisikutele.

"See soomusauto BDRM-2 on minu oma. Ta on registreeritud riiklikus tehnikainspektsioonis, tal on traktori numbrimärgid, ta on arvele võetud. Tal on isegi liikluskindlustus," ütles Gain. "Mina ostsin praktiliselt kere, aga agregaadid ja sõlmed olid kulunud. Maksis selle eest natuke rohkem kui 300 tuhat rubla (5000 eurot - toim.) - sõiduauto hind!" kiitis Gain.

Seltsi juhi kinnitusel nägi ta palju vaeva ja kulutas veel üksjagu raha, et seda sõjatehnikat taastada.

Moskvast Bresti peaks sõjatehnika kolonn jõudma viie päevaga, 22. juuniks.