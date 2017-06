Muhus meenutatakse, milline nägi elu enne nutitelefoni välja

Nutitelefonide ja nende poolt pakutavate võimalustega on inimesed juba niivõrd harjunud, et ei tule enam meeldegi, kuidas küll enne nutitelefone hakkama saadi. Aga millega ja kuidas veel kümmekond aaastat tagasi neid asju aeti, mida praegu saab telefonis teha, näeb nüüd Muhu muuseumis avatud näitusel "Ennenuti".

Saali keskel särab näituse peategelane - nutitelefon, lisaks on väljapanekus pea toatäis kunagisi asju, mis nüüd sümboolselt kõik ühte telefoni ära mahuvad, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Aga siin on, jah, helistamine, automaatvastajad, kirjade saatmine, faksi saatmine, muusika kuulamine, pangatehingud, mängud, isikutuvastus, filmida vaatamine, fotode tegemine, filmide tegemine. Kui siia sai sõidetud, siis oli 72 banaanikasti kraami täis ja siis sai vaadatud, et mis ära mahub," kirjeldab koguja Ivo Kõvamees näituse sündi.

Muhu tüdrukud leidsid, et kui peaks praegu peigmeestega telefonis kirjutamise asemel hoopis ümbrikuga kirja saatma, oleks ka sellel oma võlu.

"See oleks muidugi vaevanõudev! Aga samas ma arvan, et see oleks ka väga romantiline ja oleks midagi uutmoodi," leidsid Janne ja Johanna.

Seda, et vastust peab kaua ootama, teebki selle tegevuse nende jaoks põnevaks.

Paljudel näituseesemetel on oma lugu jutustada, nii näiteks on seal kasutamata vändaga telefon, mis toodeti Nõukogude Liidus mitu aastat pärast seda, kui niisuguse tehnilise lahenduse kasutamine lõpetatud oli, ent viisaastaku plaan oli ometi vaja täita ja nii neid muudkui edasi toodeti.

Palju sellise näituse kokkusaamiseks raha kulus, ei tahtnud koguja Ivo Kõvamees öelda, sest ka tema abikaasa jälgib uudiseid.