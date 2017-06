Macroni erakond võitis parlamendis absoluutse enamuse

Prantsuse presidendi Emmanuel Macroni tsentristlik erakond République en Marche (REM) ja selle liitlased on võitnud parlamendis absoluutse enamuse, ilmnes pühapäeval valimiste teise vooru osalistest tulemustest.

Macroni aastavanune REM koos liitlastega peaks nende kohaselt saama 577-liikmelises parlamendi alamkojas 350-361 kohta, samas kui absoluutseks enamuseks piisanuks 289-st.

Võit on siiski väiksem, kui näitasid viimase nädala jooksul avaldatud prognoosid, millest mõned pakkusid REM-ile liitlastega koguni 470 kohta.

Tulemus annab 39-aastasele Macronile ühe suurima parlamendienamuse Prantsusmaa sõjajärgses ajaloos ning ühes sellega tugeva mandaadi, et viia ellu oma lubatud ärisõbralikud reformid.

"Aasta tagasi ei oleks keegi sellist poliitilist uuendust ette kujutanud," ütles peaminister Edouard Philippe.

Rahvusassamblee teeb läbi suure muutuse, sinna tuleb uus seadusandjate põlvkond -- noorem, etniliselt mitmekesisem ja kaugelt suurema naiste osakaaluga, kui ametist lahkuv parlament.

"Meie poolt hääletas selge enamus," ütles REM-i pressiesindaja Benjamin Griveaux. "See saab olema enamus opositsiooniga ja see on hea uudis."

Samas kuigivõrd varjutas Macroni edu teise vooru rekordiliselt madal 44-protsendine valimisosalus.

Macroni erakond on muutnud radikaalselt Prantsusmaa poliitilist maastikku, domineerides valimistel traditsiooniliste parteide nagu vabariiklased ja sotsialistid, kuid ka paremäärmusliku Rahvusrinde (FN) ees.

Esmakordselt parlamenti valitud Rahvusrinde liider Marine Le Pen ütles oma toetajaile, et tema FN võitis parlamendis vähemalt kuus kohta, kuid päris kindlasti ei õnnestu saada eesmärgiks seatud 15 mandaati. Ta väitis samas, et FN jääb ainsaks jõuks, mis seisab vastu Prantsusmaa, selle sotsiaalse mudeli ja identiteedi lahjendamisele.

Parlamendivalimiste suurimad kaotajad on sotsialistid, keda valijad seostavad mitmeid aastaid vohanud tööpuuduse, sotsiaalsete rahutuste ja usalduse kaotamisega riigi vastu.

"Sotsialistliku Partei lüüasaamine on vaieldamatu," lausus erakonna liider Jean-Christophe Cambadelis, kes kaotas oma parlamendikoha esimeses voorus.

Erakond kaotas viie võimuaastaga president François Hollande'iga eesotsas umbes 200 kohta, alles jääb vaid 44-46 mandaati.

Endisel sotsialistist peaministril Manuel Vallsil õnnestus heitluses vasakradikaalse kandidaadi vastu Pariisi eeslinnas siiski napilt parlamenti püsima jääda.

Vabariiklastel õnnestus säilitada eelmise parlamendi 200 kohast 126-136, mis teeb neist suurima opositsioonierakonna.

Parteil on küllalt kohti, et oma veendumusi kaitsta, sõnas parempoolsete vabariiklaste juht François Baroin. Ta kutsus Macroni pöörama tähelepanu madalale osalusele, mis tema sõnul "saatis sõnumi".

"Tema ees seisev ülesanne on tohutu," märkis Baroin.