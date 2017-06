"Olukorrast riigis": Ivanova nimekiri võtaks Keskerakonnalt vene valijad

Raadio 2 saates "Olukorrast riigis" arutlesid saatejuhid Ahto Lobjakas ja Vilja Kiisler, et kui keskerakondlane Olga Ivanova looks Edgar Savisaare heakskiidul oma valimisnimekirja, jätaks see partei ilma paljudest venekeelsetest valijatest, aga paneks ka kahtluse alla erakonna Savisaare rahalise toetamise.

"Ma ei välista, et selline nimekiri tuleb. Kui Ivanova valimisnimekiri tuleb, siis Jüri Ratase tiib, mis on pööranud näe eestikeelse valija poole, kaotab hulgaliselt vene valijate hääli, sest Mihhail Kõlvarti kõrvale tõrjumine Taavi Aasa kõrvalt linnapeakandidaadina andis ühe indikatsiooni - et püütakse kõnetada eestikeelset valijat. Samas kahtlemata Keskerakond sooviks ka säilitada vene valijate hääli, mis on keeruline siis kui sinna Savisaare nimekiri kõrvale tuleb," rääkis Kiisler.

"Päris selgesti võtavad nemad kergemini ära suure hulga neid hääli, mida peaministripartei võiks endale soovida," lisas ta.

Kui tuleks vene valijale suunatud nimekiri Edgar Savisaare heakskiidul, siis Lobjaka hinnangul tehakse sama asi ka riigikogu valimistel.

Samas viitas Lobjakas, et valimisliitudes kandideerimine valimiste ajal on Keskerakonna põhikirja järgi keelatud ja nõuab sellise tegevuse puhul parteist välja heitmist.

Lobjakas küsis veel, et kui Ivanova nimekiri peaks tulema ja Edgar Savisaar peaks sellega kaasa minema, siis mis saab Savisaare auajaloolase staatusest parteis, mille eest talle palka makstakse, mis saab tema advokaadi kuludest. "Ma arvan, et riik kohe võidaks sel juhul Savisaart," ütles Lobjakas.

Kiisler arvas, et kui Savisaar Ivanova nimekirja toetama asuks, siis erakond hülgaks Savisaare.

"Kui nad lähevad välja omaette nimekirjaga, siis on selge, et Taavi Aas Keskerakonna uue valge ja puhta lootusena Tallinnas ei võta absoluutset enamust ja peab hakkama koalitsiooni moodustama," kommenteeris Lobjakas veel.

Riigikogu keskfraktsiooni liige Olga Ivanova ütles, et nii veebis kui linnaruumis olevad poliitreklaamid on mõeldud noorte poliitikute toetamiseks ning need ei ole uue valimisliidu loomise algus, kirjutas Delfi reedel.

Ivanova ütles, et see oli noorte poliitikute initsiatiiv, kes soovisid tema meeskonnas üheskoos kampaaniat teha. Tegemist on kümnekonna avalikkusele vähetuntud noore poliitikuga.

Leht on Keskerakonna värvides, aga ilma Keskerakonna logota. Ivanova rääkis, et Keskerakonna büroo ütles talle, et mõni inimene ei saa aru, kas see on Keskerakonna ametlik kodulehekülg, sest seal oli logo. Seetõttu koristati logo ära, et inimesed ei peaks seda erakonna koduleheks.