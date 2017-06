Saksa välisministri hinnagul on usutav Suurbritannia jäämine ühisturule

Saksa välisministri Sigmar Gabrieli hinnangul on nüüd võimalik nn pehme Brexit ehk Suurbritannia püsimine Euroopa Liidu ühisturul.

Brexiti läbirääkimised algavad esmaspäeval ning Briti valitsuse seisukohad kõneluste eel on küsimärgi all, sest peaminister Theresa May erakond kaotas parlamendienamuse valimistel, millega valitsusjuht tahtis oma kätt tugevdada.

Gabriel ütles pühapäeval avaldatud artiklis Welt am Sonntagile, et ehk on nüüd võimalik saavutada nn pehme Brexit.

Samas rõhutas ta, et ühisturul püsimine tähendab, et Suurbritannia peab lubama EL-i kodanike vaba liikumise.

Lisaks peaks Suurbritannia aktsepteerima ka Euroopa Kohtu jurisdiktsiooni või vähemalt ühiskohtu oma, kus töötavad eurooplased ja britid ja mis põhimõtteliselt järgib Euroopa Kohtu otsuseid.

Paljude Brexiti toetajate jaoks on taolised tingimused liiast pärast referendumieelset kampaaniat, milles rõhutati, et Suurbritannia peab võtma EL-ilt tagasi kontrolli seaduste ja immigratsiooni üle.

"Loomulikult oleks kõige parem, kui Suurbritannia üldse ei lahkuks," ütles ta. "See ei tundu praegu tõenäoline ..., kuid tahame hoida brittidele ust lahti."

Gabriel kritiseeris teravalt May juhitud Konservatiivset Parteid, öeldes, et nad mängisid brittide emotsioonidega, rääkisid neile Euroopast libauudiseid ning ei selgitanud inimestele, millised on kõige selle tagajärjed.

"Me kavatseme pidada läbirääkimisi õiglaselt," lausus Gabriel. "Õiglane tähendab, et soovime hoida Suurbritanniat EL-ile võimalikult lähedal, kuid mitte kunagi hinnaga, mis lõhestab EL-i ülejäänud 27 riiki."