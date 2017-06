Prantsusmaa parlamendivalimiste teises voorus on osavõtt loid. Keskpäevaks oli valimas käinud alla 18 protsendi valijatest. Eelmiste parlamendivalimiste teises voorus 2012. aastal oli keskpäevaks oma hääle andnud üle 21 protsendi. Teise vooru tulemus on üldiselt ette teada, kõik küsitlused näitavad, et president Emmanuel Macroni partei saab Prantsumaa parlamendis absoluutse enamuse. Epp Ehand jätkab.