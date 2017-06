Illustraator Eiko Ojala lööb maailmas laineid

Juuni esimesel päeval teatas USA president Donald Trump, et Ühendriigid taanduvad Pariisi kliimaleppest. The New York Times soovis sel puhul ajalehte illustratsiooni, mis kirjeldaks USA presidendi otsuse vastuolulisust. Pöörduti Eesti illustraatori Eiko Ojala poole, kes on teinud nüüdseks koostööd mitmetele mainekatele ajalehtedele ja ajakirjadele nagu näiteks Die Zeit, Guardian, Monocle ja paljud teised. Eiko Ojala rääkis Kärt Kelderile, et tema edutee algas nii viis aastat tagasi Eesti Ekspressile loodud porgandist.