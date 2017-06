Põlenud Londoni kõrghoone fassadikate võis olla keelatud

Kaubandusminister Greg Handsi sõnul viib valitsus läbi kiireloomulist inspektsiooni umbes 2500 sarnases kõrghoones üle Suurbritannia, et hinnata nende turvalisust.

Ekspertide hinnangul aitas hoone fassaadikate, mis sisaldas isolatsiooni, levida leekidel kiiresti mööda hoone seina üles. Mõned ekspertidest ütlesid, et nad pole varem näinud tulekahju niivõrd kiiret levikut.

Varem kuni 600 inimest majutanud 24-korruseline hoone on kolmapäeval puhkenud ja vähemalt 58 inimelu nõudnud tulekahju tõttu ärapõlenud vare.

Nii Hands kui ka rahandusminister Philip Hammond ütlesid televisioonis, et Grenfell Toweri hiljutisel renoveerimisel kasutati fassaadikatteks materjali, mis tundub olevat Suurbritannias seadusega keelatud. Hands rõhutas, et ametnikud hetkel ei tea täpselt kõiki üksikasju möödunud aastal toimunud renoveerimisest.

"Minu arusaam on, et kate, mille kasutamisest teatati, pole kooskõlas Ühendkuningriigi ehitusreeglitega," ütles Hands telekanalile Sky News. "Peame välja selgitama millist katet täpselt kasutati ja kuidas seda kinnitati."

Põlengus hukkus 58 inimest

Londoni politsei andmeil hukkus kõrghoone Grenfell Tower kolmapäevases suurpõlengus tõenäoliselt 58 inimest. Nende seas on need 30 inimest, kelle surma on varem kinnitatud, kui ka need, kes on endiselt kadunud.

Pealinna politseiülem Stuart Cundy ütles, et see avalikkuselt saadud teabel põhinev arv võib tõusta. Tema sõnul võib kuluda nädalaid või rohkemgi, et leida ja tuvastada kõik inimesed, kes hukkusid kolmapäeva varahommikul kortermajas puhkenud tulekahjus.

Lisaks on 20 inimest põlengu järel haiglas, osa neist intensiivravis.