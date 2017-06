Euroopa Komisjon kavandab Kohli mälestamiseks suurt tseremooniat

Euroopa Komisjon paneb kokku suurt tseremooniat, et mälestada reedel surnud Saksamaa endist kantslerit Helmut Kohli.

"Ettevalmistused juba käivad," ütles komisjoni juhi Jean-Claude Junckeri pressiesindaja Mina Andreeva, kelle sõnul on komisjon tihedas kontaktis Saksa võimude ja Kohli perega.

Mälestustseremoonial hetkel kindlat kuupäeva ei ole. Senistel andmetel võib see toimuda Prantsuse linnas Strasbourg'is asuvas Euroopa Parlamendi peakorteris

Kohli peetakse Saksa taasühendamise isaks ning võtmetähtsusega inimeseks Euroopa integratsioonis. Kohl on üks kolmest inimesest, kellele on antud Euroopa aukodaniku tiitel. Teised kaks on Jean Monnet ja Jacques Delors.

Ta suri reedel 87 aasta vanuselt.