Kümmekond IRL-il liiget otsustasid Tartus valimisliidu kasuks

"Tundub, et tegelikult see surve muutusteks ei ole siiamaani ikkagi piisav sõltumata sellest, et valijate toetus on muutunud väga väikeseks. Ja päris selgesti Tartu IRL-i liikmete samm praegu on üks nendest surveavaldustest, et poliitika Toompeal muutuks ja et IRL-i poliitika muutuks," ütles Kõre "Aktuaalsele kaamerale."

IRL ja EKRE on Tartus praegu ainsad erakonnad, mis pole välja öelnud enda linnapeakandidaati. Kõre sõnul on nii linnapeakandidaadi välja ütlemise kui valimisprogrammi koostamisega venitamine suur viga.

Valimisliiduga Tartu Heaks on IRL-ist lahkulööjad juba peamised lubadused paika pannud. Üks lubadustest on Suur-Tartu sünd. "See oleks sisuline samm omavalitsuskorralduse muutmiseks Tartumaal ja tegelikult selle mõju oleks ulatuslikum. Naaberomavalitsuste liitumine Tartuga annaks tõesti teatava impulsi ja annaks hoopis suuremaid võimalusi kui tänasel päeval," rääkis Kõre.

Valimisliidu Tartu Heaks esinumber Jüri Ott Salm tunnistas, et muudatusi on vaja. "Me mõlemad näeme, et Tartu linnajuhtimine peaks muutuma - kuidas allasutusi juhitakse ja teine on see, kuidas linna ennast juhitakse. Oleme nüüd vahetanud ka programmitoorikuid, et näha, mis on nende poolt juba mõttes ja kirja pandud ja mis meil on. Pigem on see sünergia väga hea."

Kõre sõnul ta valimisliidu nimekirjas volikokku saades erakonnast välja ei astuks.

Piirkonna juht: otsus on ootamatu

IRL-i Tartu piirkonna esimees Peeter Laurson ütleb, et lahkumine on tema jaoks väga ootamatu. "Tundub nagu uskumatuna, kuna tegemist on mitme piirkonna juhatuse liikmega. Samuti on see kahetsusväärne, et selles nimekirjas on ka kaks ainsat inimest, kes saavad täna Tartu linnavolikogult palka, et nad juhiksid ja korraldaksid IRL-i fraktsiooni tööd. Üldine seisukoht on ikkagi olnud see, et me läheme välja oma nimekirjaga, mille nimel oleme tööd teinud," rääkis Laurson.

IRL-i esimehe Helir-Valdor Seederi sõnul on erakonna liikmetel vabadus otsustada, kas kandideerida erakonna või valimisliidu nimekirjas. Samas loodab ta, et lahkulööjate otsus ei ole lõplik. Valimisliitu üleminejaid teistes piirkondades Seederi sõnul praegu ei ole.

"Meil on mitmel pool olnud nii, et inimesed esialgu on mõelnud valimisliidu peale ja hiljem on otsustanud minna erakonna nimekirjades ja niisuguseid otsuseid on tulnud järjest enam. Tartu inimesed ise otsustavad. Ma usun ja loodan, et nii mõnigi inimene, kes täna kõhkleb ja mõtleb võibolla valimisliidus minna, et ta otsustab siiski erakondliku nimekirja kasuks lõpuks," rääkis Seeder.