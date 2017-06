Ilm läheb vihmasemaks ja jahedamaks

Soe nädalavahetus on selja taha jäämas. Ka esmaspäeval on veel oodata ilusat päeva, kuid tesipäevast alates muutub ilm vihmasemaks.

Läänemeremaade ilm on esmaspäeval kahe erineva rõhkkonna määrata. Inglismaal paiknev kõrgrõhkkond liigub Poola kohale ja selle mõjupiirkonnas kujuneb päev valdavalt päikesepaisteliseks.

Rootsi kesk- ja põhjaosas, Soomes, Eestis ja Lätis osutub tugevamaks põhja pool liikuvate madalrõhkkondade mõju, mille servas püsib hoovihma võimalus. Ülehomme tugevneb Läänemeremaades madalrõhkkondade surve. Skandinaavia keskosas tekib uus osatsüklon, mis võtab kursi üle Põhja-Eesti Venemaale ning toob meile vihmase ilma.

Ööl vastu esmaspäeva on vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma. Puhub edela- ja läänetuul 4-9, rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Termomeetrinäidud on 10 kuni 15 kraadini.

Esmaspäeva hommikul pilvisus tiheneb, Loode-Eestis võib veidi sadada. Õhutemperatuur on 14 ja 19 kraadi vahel. Päeval on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Kohati sajab hoovihma, saju võimalus on suurem Lõuna-Eestis. Puhub lääne- ja loodetuul 4-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Sooja on tulemas 17 kuni 23 kraadi. Õhtul on vähese ja vahelduva pilvisusega ilm. Ida-Eestis sajab kohati hoovihma. Õhutemperatuur on 17 ja 21 kraadi vahel.

Teisipäeva hommikul hakkab saartest alates vihma sadama ja sadu levib üle kogu Eesti. Õhtupoolikul alates läänest sajuhood harvenevad. Sooja on 16ne kraadi ümber.

Kolmapäeval ja neljapäeval sajab mitmel pool hoovihma. Õhutemperatuur jääb 13 ja 17 kraadi vahele. Praeguse prognoosi järgi sajab ka reedel kohati hoovihma, kuid õhtu poole peaks vihma võimalus vähenema. Termomeetrinäidud jäävad aga 13 ja 17 kraadi vahele.