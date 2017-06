USA teatas Süüria sõjalennuki allatulistamisest

"Kell 6.43 pärast lõunat (kell 20.43 Eesti aja järgi) heitis Süüria režiimi SU-22 pomme Süüria Demokraatlike Jõudude (SDF) võitlejate lähedale Tabqah's ning vastavalt ... koalitsiooni partnerjõudude kollektiivse enesekaitse reeglitele tulistas USA F/A-18E Super Hornet selle viivitamatult alla," märkis koalitsioon (Combined Joint Task Force) oma avalduses.

Kaks tundi varem olid president Bashar al-Assadile lojaalsed väed rünnanud SDF-i võitlejaid Taqbah'st lõunas asuvas Ja'Dini linnas, vigastades mitmeid rühmituse võitlejaid ja tõrjudes nad linnast välja. "Koalitsiooni lennuk peatas seejärel jõudemonstratsiooniga režiimimeelsete vägede esialgse edasitungi," lisas koalitsioon.

Süüria relvajõud süüdistasid varem USA-juhitavat koalitsiooni oma lennuki allatulistamises Raqqa provintsis, kus pooled on teineteisele vahetus läheduses.

"Rahvusvahelise koalitsiooni lennuk tulistas sel pärastlõunal üht meie hävitajat Raqqa provintsi lõunaosas Resafa piirkonnas, kus see oli täitmas missiooni terroristliku Islamiriigi vastu," on öeldud Süüria sõjaväe avalduses.

Combined Joint Task Force rõhutas, et koalitsiooni eesmärgiks on lüüa puruks IS.

"Koalitsioon ei soovi võidelda Süüria režiimi, Venemaa või režiimimeelsete jõududega, kuid ei kõhkle kaitsmast koalitsiooni või selle partnereid igasuguse ohu eest," lisati.