Fotod ja videod: Londoni mošee lähistel rammis sõiduk jalakäijaid

Peaminister Theresa May sõnul võis tegu olla terrorirünnakuga. Hiljem kinnitas siseminister Amber Rudd, et politsei menetleb juhtumit kui "terroriakti".

Politsei pidas 48-aastase kaubikujuhi kinni ja toimetas haiglasse.

Politsei kutsuti sündmuskohale Seven Sisters Roadil 20 minutit pärast südaööd.

Katusorganisatsioon Briti Mosleminõukogu (MCB) kirjutas Twitteris: "Meid on teavitatud, et kaubik sõitis usklike sekka, kes olid lahkunud #FinsburyPargi mošeest. Oleme palvetes ohvritega." MCB esimees Harun Khan märkis samuti Twitteris, et kaubik sõitis sihilikult inimeste sekka, kes lahkusid püha kuu ramadaani ajal peetavalt ööpalvuselt.

Politsei: kõik Londoni rünnaku ohvrid olid moslemid, surnu suri tõenäoliselt hoopis terviserikke tagajärjel

Kõik kaubikurünnaku ohvrid olid moslemid. Mees, kes sündmuskohal suri, haigestus ilmselt juba enne rünnakut, teatas politsei esmaspäeval.

"Kõik vigastatud kuulusid moslemikogukonda," ütles terrorismivastase võitluse politsei koordinaator Neil Basu, kelle sõnul sündmuspaigal surnud mees sai juba enne vahejuhtumit kaaskodanikelt esmaabi. Veok rammiski inimesi hetkel, kui need parajasti terviserikke

Pealtnägija Abddul Rahman ütles BBC uudistele, et veoki roolis olnud mees oli öelnud, et ta tahab "tappa kõik moslemid". Rahman oli üks neist inimestest, kes aitas ründajat maha suruda.

Seven Sisters Roadi lähedal asuv ja kunagi radikaalsete islamistide keskuseks olnud kurikuulus mošee on uute juhtidega täielikult muutunud.

Selle endine imaam Abu Hamza mõisteti 2015. aastal New Yorgis terrorismis süüdistatuna eluks ajaks vangi. Ta jutlustas Finsbury Parki mošees 1997. -2003. aastani, enne kui ta vaenu õhutamise eest vangistati ning hiljem Ühendriikidele välja anti.

Hoolimata juhtkonnamuutusest ja uuest fookusest kogukonnasuhetele, on mošee Pariisi 2015. aasta terrorirünnakute järel saanud hulga ähvarduskirju. Rünnaku hetkel oli sündmuskohal palju inimesi, kes olid parajasti lahkumas õhtuselt palvuselt.

Briti meedias mainitakse ka kohalikku imaami, kes kaitses maha surutud ründajat inimeste omakohtu eest.

Londoni mošeejuht: see oli argpükslik rünnak

Finsbury Parki mošee esimees nimetas öist autorünnakut oma pühakojast lahkunud inimeste vastu "argpükslikuks" ja kutsus moslemeid valvsusele.

Mohammed Kozbar rõhutas, et öine rünnak ei erinenud millegagi hiljutistest rünnakutest London Bridge´il ja Manchester Arenal ning ütles, et moslemikogukond on šokis.

Kozbar pani pahaks, et peavoolumeedia ei nimetanud öist vahejuhtumit, milles sai surma üks ja vigastada 10 inimest, tundide kaupa terroriaktiks.

Terroriohu tase on tõsine

Suurbritannias on terroriohu tase tõstetud astmele "tõsine" ("severe"), mis tähendab, et rünnak on väga tõenäoline.

Varem sel kuul sõitsid kolm meest kesklinnas London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonnas kaubikuga rahva sekka ja asusid seejärel tänaval viibivaid inimesi pussitama. Politsei reageeris kiiresti, kuid sellest hoolimata sai surma kaheksa ja vigastada üle 40 inimese. Ründajad lasti maha. Rünnaku võttis omaks äärmusrühmitus Islamiriik.

Briti peaminister lubas võidelda terrorismiga

Briti peaminister Theresa May lubas esmaspäeval, et võitleb terrorismi ja äärmuslusega, "kes selle eest ka ei vastuta".

Peaminister ütles Downing Streeti residentsi ees, et äsjane rünnak "meenutab meile, et terrorismil, äärmuslusel ja vihkamisel on palju vorme ning meie otsustavus nendega võitlemisel peab olema ühesugune, kes ka ei vastuta".

