Londonis rammis taas sõiduk jalakäijaid, üks inimene hukkus

Suurbritannia pealinna Londoni põhjaosas Finsbury Parki piirkonnas rammis sõiduk kõnniteel jalakäijaid, politsei sõnul sai kannatada kaheksa inimest, üks inimene sai surma ja sõidukijuht on vahistatud.

Peaminister Theresa May sõnul võis tegu olla terrorirünnakuga.

Politsei pidas 48-aastase kaubikujuhi kinni ja toimetas haiglasse.

Politsei kutsuti sündmuskohale Seven Sisters Roadil 20 minutit pärast südaööd. Vahejuhtumile on reageerinud ka kiirabi.

Katusorganisatsioon Briti Mosleminõukogu (MCB) kirjutas Twitteris: "Meid on teavitatud, et kaubik sõitis usklike sekka, kes olid lahkunud #FinsburyPargi mošeest. Oleme palvetes ohvritega."

MCB esimees Harun Khan märkis samuti Twitteris, et kaubik sõitis sihilikult inimeste sekka, kes lahkusid püha kuu ramadaani ajal peetavalt ööpalvuselt.

Rohkem üksikasju juhtunu kohta seni teada ei ole.

Seven Sisters Roadi lähedal asuv ja kunagi radikaalsete islamistide keskuseks olnud kurikuulus mošee on uute juhtidega täielikult muutunud. Selle endine imaam Abu Hamza mõisteti 2015. aastal New Yorgis terrorismis süüdistatuna eluks ajaks vangi. Ta jutlustas Finsbury Parki mošees 1997. -2003. aastani, enne kui ta vaenu õhutamise eest vangistati ning hiljem Ühendriikidele välja anti.

Hoolimata juhtkonnamuutusest ja uuest fookusest kogukonnasuhetele, on mošee Pariisi 2015. aasta terrorirünnakute järel saanud hulga ähvarduskirju.

Suurbritannias on terroriohu tase tõstetud astmele "tõsine" ("severe"), mis tähendab, et rünnak on väga tõenäoline.

Varem sel kuul sõitsid kolm meest kesklinnas London Bridge'i ja Borough Marketi piirkonnas kaubikuga rahva sekka ja asusid seejärel tänaval viibivaid inimesi pussitama. Politsei reageeris kiiresti, kuid sellest hoolimata sai surma kaheksa ja vigastada üle 40 inimese. Ründajad lasti maha. Rünnaku võttis omaks äärmusrühmitus Islamiriik.