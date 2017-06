Tartu isamaaliitlased kandideerivad valimisliidus Tartu Heaks ridades

Tänase seisuga on valimisliiduga ühinenud kümmekond IRL-i liiget, sealhulgas linnavolikogu IRL-i fraktsiooni esimees Jüri Kõre, volikogu liikmed Karl Kull ja Avo Rosenvald, samuti piirkonna juhatusse kuuluvad Tiiu Laan ja Kristel Vissor.

Valimisliidu Tartu heaks loomisel osalenud ja täna volikogus kolme kohaga esindatud valimisliidu Isamaalise Tartu Kodanik mitmed liikmed on kunagise Isamaaliidu taustaga, seega on ühinevate liikmetega juba varasem koostöökogemus olemas.

Varem parteituna Isamaaliidu nimekirjas kandideerinud ja viimastel valimistel Isamaaline Tartu Kodanik ridades valituks osutunud Merle Jääger mõistab uute liikmete otsust.

"Endised ja praegused volikogu liikmed on näinud ja teavad Jüri Kõre kompetentsi ja panust, mida ta on andnud ja annab loodetavasti edaspidi Tartu heaks. Viimane küsitlus Tartus näitas, et koguni 29 protsenti tartlastest valiks pigem mõnda valimisliitu. Usun, et uutel liitujatel on meie ridades väga head võimalused valituks osutuda," ütles valimisliidu liige Merle Jääger.

"Üheskoos moodustame tugeva meeskonna, kellel on head väljavaated valimised võita ja täita oma valimislubadused, nagu näitaks Suur-Tartu sünd," lisas Jääger.

Aasta algul asutatud uue valimisliidu Tartu Heaks esindajad soovivad minna lähenevatele valimistele ühendatud nimekirjaga, et näidata kodanikuühiskonna soovi ja võimet luua Tartus tugev ühisplatvorm reaalse alternatiivina parteinimekirjadele.

Uue valimisliidu Tartu Heaks peatselt avalikustatav programm keskendub sellistele teemadele, nagu poliitilise linnavalitsuse rolli vähendamine, töökohad, korruptsioon, otsedemokraatia ja laste- ning noortesõbralik linn.

Valimisliit Tartu Heaks läheb valimistel välja täisnimekirjaga. Lisaks Vabakunna ja Isamaalise Tartu Kodaniku liikmetele leiab uues nimekirjas veel vabaerakondlasi ja Eestimaa Roheliste liikmeid.