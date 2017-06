PPA avas e-keskkonna Eesti kodanike korduvate ID-kaartide taotlemiseks

E-taotluskeskkonna kaudu saab Eesti kodanik taotleda korduvat dokumenti, kui talle on varem välja antud kas Eesti kodaniku pass või ID-kaart.

Alaealisele saab dokumenti taotleda juhul kui tema sünd on registreeritud Eesti rahvastikuregistris ning vähemalt ühele tema vanematest on varasemalt välja antud Eesti kodaniku pass või ID-kaart.

PPA identiteedi ja staatuste büroo peaekspert Marit Abrami sõnul on e-taotluskeskkond hea võimalus kiireks dokumentide taotlemiseks.

"E-keskkonnas on enamik andmevälju inimese eest juba automaatselt täidetud, mis muudab taotlemise lihtsaks ja säästab inimese aega. Keskkonda saab sisse logida lisaks ID-kaardile ka mobiil-ID-ga või pangalinkide kaudu. See tähendab seda, et dokumenti saab taotleda ka juhul, kui varem välja antud ID-kaart on juba kehtivuse kaotanud," ütles Abram.

Hetkel saab e-taotluskeskkonnas taotleda korduvat ID-kaarti. "Peatselt on planeeritud luua keskkonda võimalus taotleda ka passi ning teha muid toiminguid, mida muidu peab praegu tegema posti teel või PPA teeninduses. Eesmärk on luua mugav veebilahendus, mis välistaks taotluste esitamisel tekkivad puudused, mis võiksid menetlusaegasid pikendada," märkis Abram.

E-taotluskeskkonda arendanud Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskuse (SMIT) piirivalve valdkonna tooteomanik Markus Lausmaa ütles, et e-taotluskeskkonna loomisel peeti silmas eelkõige lihtsust.

"Taotlus peab olema täidetav ka neile, kes iga päev arvutit ei kasuta. Kuna paljud väljad täietakse automaatselt, tuleb taotluse esitamiseks teha parimal juhul ainult kuus liigutust, mis iseenesest juba näitab e-lahenduse lihtsust. Samuti on e-taotluskeskkonda võimalik lisaks arvutile kasutada nutiseadmes – telefoni või tahvelarvutiga," lisas Lausmaa.

E-taotluskeskkonda saab siseneda läbi PPA veebilehe aadressil www.politsei.ee või otselingiga https://etaotlus.politsei.ee.