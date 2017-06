Sõerd: ministeerium salastas suhkrumaksu riigiabi taotluse

Riigikogus on esmaspäeval lõpphääletusel magustud joogi maksu seadus, mille rakendamiseks on vaja Euroopa Komisjonilt riigiabi luba, kuid rahandusministeerium salastas riigiabi taotluse.

Reformierakondlasest riigikogu liikme Aivar Sõerdi sõnul teatas rahandusminsiteerium 16. juunil, et riigiabi taotlus tuleb salastada.

"Tuli teade, et riigikogu liikmetele saab edastada selle riigiabi taotluse teksti vaid allkirja vastu konfidentsiaalsusnõude täitmise põhjusel," kirjutas Sõerd Delfis.

Sõerdi sõnul selgus reedel rahanduskomisjoni vastava protseduuri sooritamiseks kohale minnes ootamatult, et dokument pole veel valmis, seal on sõnastamist ja sisustamist vajavaid küsimusi ja et ka ministeeriumi riigiabi osakond peab seda veel menetlema.

"Seega riigikogu enne eelnõu lõpphääletust riigiabi taotlust näha ei saa, eelnõu on aga lõpphääletusel juba esmaspäeval," märkis Sõerd.

Sõerd lisas, et võib olla üsna kindel, et riigiabi taotluse koostamisega on rahandusministeerium jõudnud ummikusse nii sisuliste kui ka õiguslike argumentidega.

"Taotluse koostamisega on venitatud juba kaks kuud ja viimasel hetkel salastati see ilmselt põhjusel, et sisulisi argumente peale riigieelarve aukude täitmise, maksu rakendamisel lihtsalt pole," nentis ta.

"Siseriiklikult räägitakse meile igasugust jama, mis on mõeldud nendele, kes asjadest üldse mitte midagi aru ei saa. Euroopa Komisjonile aga sellist valimisloosungi juttu puhuda ei saa ja taotluses tuleb sisuliste argumentidega põhjendada, kuidas uus maks täidab seda eesmärki, mille saavutamise vahendina see maks kehtestatakse. Kahe kuu jooksul pole rahandusministeerium suutnud taotlust valmis kirjutada, kuigi eelnõu seletuskirja kohaselt pidi see juhtuma hiljemalt maikuu lõpuks," märkis Sõerd.