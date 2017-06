Yana Toom ei pruugi Põhja-Tallinnas Keskerakonna esinumbrina kandideerida

Keskerakonna eurosaadik ja juhatuse liige Yana Toom ütles, et tema jätkamine kohalikel valimistel Põhja-Tallinna Keskerakonna esinumbrina on kahtluse all. Toom kavatseb tekkinud olukorda veel arutada erakonna esimehe Jüri Ratasega, ent kinnitab, et erakonnast kuidagi eemalduda plaanis ei ole.

"Minu kandideerimine Põhja-Tallinnas Keskerakonna esinumbrina ei ole kindel. Sellest me rääkisime pikalt Jüri Ratasega laupäeval. Ta mainis seda vestlust ka volikogus. See kindlasti ei ole kindel," ütles Toom ERR-ile.

"Mulle ei meeldi peibutuspardiks olla. Ja mulle ei meeldi kui see, et ma üritan toetada oma erakonda, mida erakond ise minult palus, hakatakse kasutama kampaanias minu vastu minu enda erakonnakaaslaste poolt," selgitas Toom.

"See on väike põhjus, mida ma välja tõin kampaania osas. See on üks killuke minu otsusest, mida ma siin üritan langetada," lisas ta.

Seda, et Toom peaks otsustama valimistel üldse mitte kandideerida, peab ta väga vähetõenäoliseks. Toom kavatseb veel Jüri Ratasega kohtuda ja asju arutada.

Riigikogulane ja samuti erakonna juhatuse liige Olga Ivanova tuli välja enda kampaania tarbeks loodud veebilehega kandidaadid.ee. Ivanova sõnul ei ole tegemist uue valimisliidu algusega ning eesmärk on noorte poliitikute toetamine. Ka Yana Toom peab Ivanova initsiatiivi igati normaalseks.

"Ma arvan, et see täidab seda funktsiooni, et Olgal on mingisugune meeskond, kellega ta läheb valimistele. See on igati normaalne. Minu meeskonnas olid eelmisel korral näiteks Martin Repinski ja Dmitri Dmitrijev. See on normaalne praktika kui kogenum erakonna inimene võtab noored ja on neile n-ö mentoriks," sõnas Toom.

Toom rõhutas, et kõik kahtlused ja spekulatsioonid selle kohta, et tema ja Olga Ivanova hakkaks kuidagi Keskerakonnast eemalduma on alusetud. "Me oleme erakonna liikmed jätkuvalt. Ja need inimesed seal, üheksa noort inimest on samuti kõik erakonna liikmed, nii et ma ei näe siin mingit eemaldumist erakonnast. Mina olen erakonna liige, Olga on erakonna liige. Mis ei tähenda seda, et meile meeldib kõik erakonnas, aga mingisugust ära minekut ei tule, kohe kindlasti mitte," kinnitas Toom.